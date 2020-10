Tényleg jobban járunk azzal, ha a lehető legkisebb havi törlesztővel veszünk fel személyi kölcsönt?

Visszatérő dilemma a Bankmonitor segítségét kérő hiteligénylők körében, hogy vajon mennyire érdemes kitolni egy személyi kölcsön futamidejét, hiszen ezzel a módszerrel csökkenthető a havi hiteltörlesztők összege, ami a mostani bizonytalan helyzetben fontos szempont. Igen ám, de a futamidő-hosszabbításnak később mindenképp meg kell fizetni az árát, így érdemes körültekintően eljárni.

A személyi kölcsönök továbbra is népszerűek, és bár az MNB statisztikái szerint 2020. második negyedévében 63 százalékkal csökkent a folyósítás értéke az egy évvel korábbihoz képest, a Bankmonitor.hu tapasztalatai szerint ez nem annyira az érdeklődés hiányának, mint inkább a bankok óvatosabb üzletpolitikájának a következménye.

Így például a külföldi vagy készpénzes jövedelemmel rendelkezők, a vendéglátásban és idegenforgalomban dolgozók jelenleg nehezen vagy egyáltalán nem juthatnak banki hitelhez, de az elvárt minimális jövedelem is magasabb lett a legtöbb banknál.

A személyi hitelek legfontosabb előnye, hogy amennyiben valaki eredményesen átverekszi magát a banki hitelbírálat bugyrain, akkor akár 5-6 napon belül a számláján lehet a pénz. (Feltéve, hogy minden szükséges dokumentumot sikerült benyújtania.) Ráadásul már online igénylésre is van mód, amikor a fiók felkeresése nélkül, videós azonosítást követően intézhető el a teljes folyamat.



A személyi kölcsön mellett szóló érv az is, hogy a felvételhez nincs szükség ingatlanfedezetre, a bank kizárólag az igazolt jövedelem alapján dönti el, mekkora összegű hitelt ad. A hitelcél sem kötött, így a pénz később lakásra, autóra vagy akár egy váratlan orvosi beavatkozásra is fordítható.

A felvehető hitel maximális összegét elvileg bárki maga is ellenőrizheti, ugyanis az adósságfék-szabály szerint félmilliós igazolt jövedelem alatt ennek 50 százaléka fordítható legfeljebb hiteltörlesztésre, míg e fölött 60 százalék a jogszabályi plafon. Például egy 300 ezer forintos nettó jövedelem elviekben akár 150 ezer forintos hiteltörlesztőt is elbír, ám a többség érthető módon inkább 20-25 százalékot vállal be, hiszen kell maradnia pénznek ezen felül is. Használható azonban a Bankmonitor Mennyi személyi kölcsönt kaphatok? kalkulátora is, amely különböző típusú - például vállalkozói és alkalmazotti - jövedelem esetén is megmutatja a lehetőségeket.

A havi fizetnivaló nagyságát az igényelt hitelösszeg és a futamidő hossza befolyásolja. Alapesetben a felvehető hitel maximuma 10 millió forint, míg a futamidő legfeljebb 10 év a személyi kölcsönöknél. A jelenlegi bizonytalan helyzetben azonban óvatosabbá váltak a bankok, így a többség legfeljebb 5-8 millió forintig hitelez, míg a futamidőt jellemzően 7 évig engedik elmenni.

De vajon érdemes maximálisan kihasználni a rendelkezésre álló futamidőt azért, hogy a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsük a havi fizetnivalót? Ahhoz, hogy dönteni tudjunk, néhány dologgal tisztában kell lennünk:

Érvek a futamidő hosszabbítás mellett:

Hiába engedi meg az adósságfék-szabály, hogy a jövedelmünk akár 50 százalékát hiteltörlesztésre fordítsuk, mindenképp érdemes költségvetést készítenünk, amelyből láthatjuk, mennyi hiteltörlesztőt tudunk biztosan, jelentősebb lemondások nélkül vállalni.

A kisebb havi törlesztő nemcsak nagyobb mozgásteret jelent a családi költségvetésben, de abban is segít, hogy megőrizzük a hitelképességünket, ha esetleg újabb banki finanszírozásra volna szükségünk a lejárat alatt. E lehetőséggel természetesen nem kell élni, de a hitelképesség fenntartása - mintegy védőhálóként - mindenképpen előnyös lehet.

A bankok is szeretik a hosszabb futamidőt, hiszen akkor jó időre letudhatják a pénz kihelyezésének feladatát. Éppen ezért nem ritka, hogy hosszabb futamidőre kedvezőbb kamatot adnak, vagyis olcsóbbak kínálják a hitelt a bankok, extrém hosszú futamidőnél azonban ismét emelkedhet a kamat, mert ilyen időtávon már a kockázatok is nagyobbak. Emiatt érdemes a hitelkalkulátorral több futamidő kamatszintjét is ellenőrizni. Példa: 3 millió forint hitelnél (300 ezer forint igazolt jövedelemmel), ötéves futamidővel 6,99 százalék a legkedvezőbb kamat, míg hároméves futamidőnél 7,05 százalék. Itt meglehetősen kicsi a különbség, de a kalkuláció során ezzel is érdemes tisztában lenni.

Ellenérvek: