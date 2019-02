"Terápiás hatása van annak, hogy dolgozhatnak"

Öt éve még csak takarítással foglalkozott a Rehab Force Nonprofit Kft. és csak 8 főt foglalkoztatott. Azóta megnyitották pékségüket is, és már több mint 100 megváltozott munkaképességű embernek adnak munkát. Magyarországon a hozzájuk hasonló dolgozóknak jóval nehezebb elhelyezkedni, ha pedig sikerül, akkor is ritka, hogy valódi értékteremtő pozíciót kapnak. A Bake my day célja az, hogy ezen változtasson, a pékségben pedig valódi kézműves termékeket állítanak elő.

Magyarországon 675-685 ezer megváltozott munkaképességű munkavállalói korú embert tartanak nyilván a KSH szerint. Ez a 19-64 éves korú népesség több mint 11 százalékát jelenti. A meglehetősen magas arányt részben az magyarázza, hogy a meghatározás elég tág kritériumokat fogalmaz meg: megváltozott munkaképességűnek az minősül, aki valamilyen tartós, legalább 6 hónapja fennálló egészségi vagy szervi eredetű problémával küzd, és ez a munkavégzés valamely dimenzióját (munkavégzés hossza, jellege, munkahelyre történő közlekedés satöbbi) tekintve őt korlátozza. A spektrumba egyszerre tartoznak bele a krónikus szívbetegek, de azok is, akik valamilyen mentális betegséggel küzdenek, de a mozgáskorlátozottak és a munkavédelmi balesetben megsérültek is.

A magas létszám miatt itthon mégsem népszerű a foglalkoztatásuk, amin csak mostanában kezdett fordítani a munkaerőhiány, amely a termelővállalatokra nyomást helyezett. Az viszont kuriózum számba megy, ha egy cég kifejezetten a számukra kíván munkahelyeket teremteni. Az egyik üdítő kivétel a Rehab Force Nonprofit Kft., amely öt évvel ezelőtt még csak takarítással foglalkozott, aztán folyamatosan újabb üzletágak felé nyitott. Először jött a telefonos operátori szolgáltatás, majd három éve megnyitották első pékségüket, a Bake My Dayt. Hamarosan pedig átadják új üzletüket is a Böszörményi úton.

Önbecsülést kapjanak, ne csak munkát

"Évekig dolgoztam egy megváltozott munkaképességűeket közvetítő cégnél, ahol sokszor azt láttam, hogy az embereknek monoton és unalmas beosztásokat találtak" - meséli el Szabó Péter, a Rehab Force Nonprofit Kft. alapítója, miként döntötte el, hogy olyan piacilag is életképes munkahelyet akar létrehozni, ahol a megváltozott képességű emberek is olyasmit csinálhatnak, amelyben hivatást találhatnak.



Az üzlethelyiség és péküzem a Kérő utcában.

Ennek megtestesülése pedig a Bake My Day pékség kissé eldugva az őrmezői panelsor alján, légvonalban közel a Kelenföldi Pályaudvarhoz, de az átmenő forgalomnak kiesve. Az üzlethelyiség maga kicsi, akár hat-nyolc embertől is megtelik. Jóval nagyobb viszont a hátsó helyiségekben üzemelő pékség, ahol havonta már közel négy tonna lisztet formáznak kenyerekké, zsemlékké és egyéb pékárukká.

"Én évekig dolgoztam az egyik multinacionális cégnél, ahol laboratóriumi körülmények között kellett fejleszteni a termékeket. Úgy kiporciózni az alapanyagokat, hogy azokat már csak a keverőgépbe kell tenni. Az egy ipari termelés volt, aminél sokkal jobban élvezem a mostani munkát" - magyarázza már Takács Zoltán, hogyan született meg épp az ötlet a pékség alapítására. "Itt alkotunk, együtt kísérletezünk, minden nap tanulhatnak a többiek is egymástól. De én is rengeteget tanulok tőlük" - teszi hozzá, hogy miért szereti jobban a Bake My Day közegét.



Takács Zoltán, a pékség vezetője.

A pékségben fontos szempont volt tehát a monotónia kerülése és az, hogy a munkának látható eredménye legyen, hogy egy tisztességes hivatást adjanak a speciális igényű dolgozóknak, miközben a lehető legminőségibb termékeket állítják elő. "Egy szakmai kiránduláson Olaszországban kértük fizetségként azt a majd' 53 éves kovászt, amit használunk" - mondta el lapunknak Takács Zoltán, hogy a befogadó és támogató szellemiség mellett mi adja az üzlet lelkének másik részét. Az itt készült ételekben ugyanis nincsen élesztő: az olasz kovászt táplálják folyamatosan liszttel és vízzel, hogy aztán ebből készüljenek el a sütemények, kenyerek.

A kovásznál jobban talán semmi sem szimbolizálja a Bake My Day üzemében elsőre is tapasztalható légkört: a gomba ugyanis már messze van az olasz ősétől, magába szívta már a környezetében munkálkodók lélegzetét, élőflóráját. Vagyis mindenkiből került egy kis rész a kenyerekbe.

"A kemence mellett 20-22 ember fordul meg. Műszakonként öt-nyolc fős csoportokban vagyunk. A legkülönfélébb munkaképességű emberek, van, akinek szervi problémái vannak, de van, akinek a számolás okoz gondot, másnak mentális nehézségei vannak. Viszont itt mindannyian segítjük egymást" - meséli a pékség vezetője, aki azért hozzáteszi, hogy a csapatok úgy állítják össze, hogy jól kiegészítsék egymást.

Készül a fonott kalács.

Szinte már rehabilitáció

"Aki jelentkezik hozzánk, akkor nem egy meglévő munkakörbe próbáljuk beszuszakolni őt, hanem inkább megkeressük, hogy mi illik hozzá a legjobban" - ezt már Szabó Péter teszi hozzá, aki szerint a legnagyobb csalódás akkor érhet valakit, ha egy neki nehéz, kényelmetlen pozícióba helyezik.

Takács Zoltán szerint sokaknál az illető betegsége is behatárolja a lehetőségeket. "Nem állhat a kemence mellett, akinek valamilyen szívbetegsége van, mert veszélyes lehet rá. Azt se akarjuk, hogy csalódjanak, ezért keressük nekik a megfelelő feladatot" - magyarázza. De egymásra nagyon figyelnek, van például egy cukorbeteg dolgozójuk, akit rendszeresen megkérdez arról, hogy evett-ivott-e rendesen.

Ráadásul erre nemcsak az egészséges dolgozók figyelnek: a megváltozott munkaképességű emberek is folyamatosan figyelmeztetik egymást. Sőt törekednek rá, hogy akit az egészségi állapota engedi - azt részben rehabilitációs célokból - kinevelik akár munkavezetőnek is, hogy így is segítsék egymást.



Készülnek a kenyerek.

A törődésnek pedig érzik a hatását, több megváltozott munkaképességű dolgozójuknál is látják a fejlődést. "Az egyikük azután, hogy beállt, talán két hónapig egy szót nem szólt munka közben. Most viszont már egyre többet beszélget mindenkivel" - meséli Szabó Péter, hogy milyen sikereket érnek el.

Fontosnak tartják azt is, hogy nem úgy működik a rendszerük, mint egy hétköznapi pékségben. "A pékségekben hagyományos van, aki gyúr, van egy táblázó és aki a kemencét kezeli. Viszont itt - ha lehet -, támogatjuk is, hogy mindenki kitanulja az összes feladatot" - mondja Takács Zoltán a támogató közegről.

A leginkább viszont arra büszkék, hogy bátran mernek kísérletezni a mentális betegektől kezdve a testi sérültekig mindenki. "Ha valakinek támad egy ötlete, azt mondjuk, hogy próbáljuk, nézzük meg. Így születette meg a céklás kenyér, ami azóta is nagyon népszerű a piacon" - hoz egy példát gyorsan a pékség vezetője. De ilyen ötlet volt az áfonyás vagy a lila káposztás kenyér ötlete is, és nagyon jók a visszajelzések.

Nem jelenti azt, hogy nincsenek konfliktusok

"Ahogy egy házasságban is vannak viták, itt is feljönnek néha konfliktusok. De mint a házáspárok, itt is rendezik ezeket" - mondja Takács, aki aztán nevetve hozzáteszi, hogy talán nem is ugyanúgy, mint a párok.

A munkaszervezésben amellett, hogy a képességeket figyelembe kell venni, az is egy fontos szempont, hogy gyakoribbak a betegszabadságok. Viszont épp a rugalmas feladattanulás miatt ezt is könnyebb megoldani, de így is előfordul, hogy a többieknek kell plusz feladatot vállalniuk. Sőt, amikor megnyitottak, akkor maga a cégvezető is beugrott kisegíteni. Bár Szabó Péter nevetve hozzáteszi, hogy a közel három év alatt még mindig nem tanulta meg miből áll a kenyér.



Péter egyike a megváltozott munkaképességű dolgozóknak. Kicsit zárkózottabb, mint a többiek, de nagyon szeret itt dolgozni.

"A legfontosabb célunk az volt, hogy mindenki szeressen itt dolgozni" - mondják szinte kórusban, amikor arról kérdezzük őket, hogy mit vártak a Bake My Day-től az alapításkor. Arra a faggatózásra is szinte egyszerre vágják rá az igent, hogy ők szeretnek-e bejárni. "Itt bent nem vagyok stresszes. Amikor kilépek és hazamegyek, akkor már gyakran elkezdek pörögni, hogy mit kellett volna máshogy csinálni" - teszi hozzá Takács Zoltán, aki szerint ez egyáltalán nem jár feszültséggel.

Az cégvezető viszont azt mondja, hogy sokat izgul, mert ahogy megnőtt a társaság a kezdeti 8 főről a mostani 110 fő feletti létszámra, akkor tudatosult benne, rajta múlik, hogy minden hónapban, mindenki megkapja a fizetését. Ami pedig két okból sem egyszerű: szemben sok hazai vállalkozás gyakorlatával, a megváltozott munkaképességű dolgozók nemhogy piaci, de valamivel afeletti bért kapnak. Másrészről pedig egyelőre a bevételek mellett szükségük van pályázható támogatásokra is.



Péter büszkén mesélte nekünk, hogy ő hozta be a boltba a diós kenyerret, az is az egyik kedvence.

Viszont ez hamarosan megváltozhat: az elmúlt időszakban egyre többen járnak az őrmezői pékségükbe. "Korábban inkább törzsvendégek jártak hozzánk, vagy a Vahot utcai piacon találtak meg minket, de most már egyre több az új vendég, aki valahol hallott rólunk és benéz hozzánk" - mesélte Szabó Péter lapunknak.

A minőségi, kézműves termékeikkel pedig hamarosan egy új helyen is találkozhatnak az érdeklődök: a Bake My Day várhatóan áprilisban nyitja meg új, látványpékségét a XII. kerületben a Böszörményi úton.

