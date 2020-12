Terjeszkedik a Spar

A Spar és az NKM Mobilitás Kft. között 2019-ben létrejött együttműködés keretében a Mobiliti 2020. január végére a kiskereskedelmi lánc áruházainak területén, 17 helyszínen 33 darab 2x22 kilowatt (kW) teljesítményű AC-töltőt telepített, melyeket 2020. február 1-től vehettek birtokba az elektromos autót használó vásárlók - adta hírül a Spar.

Fontos szerepet töltenek be a cégünk által telepített elektromosautó-töltő állomások a vállalat fenntarthatósági programjában és a vásárlói élmény fejlesztésében is. A töltőberendezések hozzájárulnak a környezeti terhek csökkentéséhez, és segítséget nyújtanak az áruházakba érkező vásárlóknak is. Szakmai partnerünk, az NKM Mobilitás Kft. közreműködésével folyamatosan bővítjük elektromos töltőállomásainkat - mondta Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője.

Idén tovább bővült az elektromosautó-töltő hálózat. A társaságok együttműködésének eredményeként 20 új kiválasztott szuper- és hipermarket parkolójában - az áruházlánc megrendelésére és annak finanszírozásában - 48 darab, a korábbiakkal azonos, 2x22 kW-os maximális töltési teljesítményt biztosító AC-gyorstöltőt kapcsolnak be a rendszerbe. A projekt zárását követően a Spar-csoport 37 áruházának parkolójában több mint 80 darab dupla töltőfejjel ellátott töltőberendezés áll majd az elektromos autóval érkező vásárlók rendelkezésére.

Az első berendezés telepítésére még 2019-ben került sor, az azóta eltelt - 2020. október 31-ig tartó - időszakban mintegy 90 ezer zéró emissziójú kilométer megtételére elegendő, 16 352 kWh energiát töltöttek az autósok.