Teszteltük a Dreher nagy dobását

A kézműves sörök egyre több gyártót sarkallnak arra, hogy a kínálatát magasabb minőségű sörökkel bővítse. A Dreher Sörgyárak - amely saját neve alatt már több kisebb szériás termékkel jelentkezett - most az általa licenszelt Kozel márka megújításával egy új prémium lágerrel jelentkezett.

A világon már több éve tart a sörforradalom, amely leginkább annak a marketinges megnevezése, hogy a kézműves sörök iránti keresletnövekedés a legnagyobb sörgyártókat is új, kisebb szériás, magasabb minőségű italok előállítására sarkallta. A folyamat lassan elérte Magyarországot is, ahol a 6,2 millió hektoliteres éves sörfogyasztásból egyre nagyobb szeletet hasítanak ki maguknak a kisüzemi főzdék és a prémiumtermékek.

Itthon először épp a Dreher jelentkezett a fő termékeinél kisebb mennyiségben előállított "prémiumabb" sörökkel, amikor bevezette még 2016-ban a Hidegkomlós sört, amely intenzívebb komlós ízével, enyhe citrusos utóhatásával valóban jobb volt a nagyüzemi világos alapsörnél. A japán Asahi cég tulajdonában lévő Dreher Sörgyárak Zrt. aztán több permutációval is jelentkezett a -komlós albrand alatt (nyári, amerikai és mozaik komlós), amelyek felemás sikerrel szerepeltek. Tavaly pedig bevezették a piacra a felsőerjesztésű Pale Ale nevezetű sörük, amely a mennyiségi sörivás egyik legnépszerűbb terméke lett, részben annak köszönhetően, hogy az összetevők közül kihagyták a nagyüzemi készítmények rákfenéjét a kukoricagrízt.

A nagy gyártók kísérletezésére pedig nyitottak a fogyasztók is: jól mutatja ezt a Heinekenhez tartozó Soproni család új termékeinek (IPA, APA, Óvatos Duhaj) sikere is. Érthető lépés, hogy a Dreher Sörgyárak egy másik nála gyártott márka megújítására is kísérletet tett, így esett a választásuk a nemcsak itthon, de világszerte népszerű Kozelre. Ahogy a cég a közleményében is kiemeli,

Dreher Sörgyáraknál lévő márkák közül ezúttal a cseh Kozel megújításával jelentkeztek, mely népszerűségét jól mutatja, hogy több mint 100 cseh és nemzetközi szakmai elismerés büszke tulajdonosa. Volt már az Év Cseh Söre, több érmet is elhozott a World Beer Awards-on, de nyert például Ausztrál Nemzetközi Sör Díjat is. Így idén Kozel Premium lager néven új recepttel készítették el, ezzel felváltva a Kozel svetly-t.

"A vállalat stratégiájának egyik sarokköve a prémiumportfólió bővítése, amelynek fontos lépése a Kozel márka megújítása és prémium kategóriába emelése" - állítja a cég, amely közölte, hogy a terméknek magasabb az extrakttartalma (11,25 B°) és az alkoholtartalma (4,6 százalék) is az eddig itthon megszokott Kozelhez képest.

A gyártó a jellemzésben olyan erős állításokat is tesz, minthogy az "új változat testesebb, habosabb és sötétebb színű. Kóstolva gazdagabb, karakteresebb ízekkel találkozik a fogyasztó.

- Vélemény A Dreher Sörgyárak által a Napi.hu-nak küldött tesztsör kóstolása után viszont ezek inkább tűnnek nagy szavaknak, mint megalapozott állításnak. Összevetve a most kivezetendő Kozelhez képest tényleg javult a minőség, de ettől még a nagyipari sörkészítés gyermekbetegségeivel együtt dobozolják: enyhén édeskés első nyelet, majd nagyon enyhe keserű utóíz, de mindkettőben ott lebeg a kukoricagrízt idéző aroma.



A Kozel esetében azért is bátor lépés volt az újragondolás a cégtől, mert épp ez a márka, amelyikről talán a legtöbbször elhangzik, hogy összehasonlíthatatlan a csehországi változatával - ehhez még csak messzire sem kell utazni, mert a szlovákiai boltok nagy részében épp az eredeti érhető el. Amelyből a nem prémium, svetly verzió is intenzívebb aromájú, mint a mostani újragondolás után megszületett végeredmény. Ahhoz képest a komló a magyar újdonságban jellegtelen, a maláta pedig kitűnik.



Ettől még a hazai piacra teljesen jó, igazi ivósört hoztak össze, amely nagy mennyiségű fogyasztásra (értsd: komotós berúgáshoz) tökéletesen megfelel. Mivel pedig friss termékről van szó, vélhetően a fogyasztói visszajelzések alapján még hozzá nyúl majd a kőbányai üzem.

A cég vélhetően nagyon bízik a termékben, mert azt ígérik, ahogy az új recept piacra kerülését a megváltozott csomagolás mellett TV reklám, óriásplakát kihelyezés, digitális kommunikáció, PR, valamint erős vendéglátóhelyi és bolti kommunikáció támogatja majd.