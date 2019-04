Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tiltott kartellezés gyanújával vizsgálják az Eliost

Tiltott kartellezés gyanújával vonultak be öt magyarországi céghez a brüsszeli ellenőrök márciusban, a korábban Tiborcz Istvánhoz tartozó Elios volt az egyik - írja az Index.

A bizottság versenypolitikai főigazgatóságának az ellenőrei összehangolt akciót hajtottak végre: ugyanazon a napon, ugyanabban az időpontban jelentek meg az érintett vállalatoknál, lefoglalták az elektronikus eszközöket és átfésülték az adathordozókat.

Olyan nyomok után kutattak, amelyek arra utalnak, hogy ezek a társaságok összejátszottak a piac egymás közötti felosztásáról - olvasható a portálon.

Az Elios Zrt.-t, uniós források szabálytalan felhasználása miatt már vizsgálta az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF. A mostani nyomozásnak más a célja: az Európai Bizottság gyanítja, hogy az EU-s támogatások lehívásától függetlenül is jogot sértettek azok a cégek, amelyek az elmúlt tíz évben az Elios Zrt.-vel közösen nyertek közbeszerzéseket. Ha bebizonyosodik, hogy tiltott módon megegyeztek egymással a piac felosztásáról, vagy mesterségesen árazták a termékeiket, szolgáltatásaikat, és ezzel torzították a piaci versenyt, akkor jelentős büntetésekre számíthatnak.

Ezt akkor is megtehette volna a brüsszeli bizottság, ha nem pályáztak volna uniós támogatásra ezek a társaságok. Ilyen eljárás ugyanis bármikor indulhat, ha az adott cégek magatartása hatással volt a tagállami kereskedelemre. Minden olyan, vállalatok közt létrejött megállapodás versenyellenesnek minősül, amely korlátozza a versenyt, például azáltal, hogy a vállalatok összefogva felosztják egymás közt a piacot, vagy megegyeznek egymással arról, hogy milyen áron értékesítik termékeiket, esetleg más módon kiszorítják a piacról a lehetséges versenytársaikat - áll az Európai Bizottság piaci szabályokról szóló tájékoztatójában.

A bizottság a szabálysértőkre pénzbüntetést róhat ki, amelynek összege az érintett cégek forgalmának akár 10 százalékát is elérheti.

Az Európai Bizottságnál bárki bejelentkezhet, ha tudomására jut, hogy valamelyik cég üzleti magatartása korlátozza a piaci versenyt. Arra még gyakrabban van példa, hogy a törvénytelen kartellben részt vevő valamelyik cég saját maga adja föl a kartellt a bizottságnál. Az a vállalat ugyanis, amelyik együttműködik a bizottsággal, és segíti a nyomozást, számíthat rá, hogy elengedik a büntetésnek a ráeső részét.

Az Elios és a most vizsgált többi cég esetében az is egy lehetőség, hogy a 2018-as OLAF-jelentés hívta föl a versenypolitikai főigazgatóság figyelmét arra, hogy az EU-támogatás szabálytalan tendereztetésén túl más jogsértések is lehetnek az ügyben.