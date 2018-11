Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tízmilliós bírságot kockáztatnak a magyar cégek

Alig több mint egy éve maradt az érintett magyarországi nagyvállalatoknak arra, hogy áttekintsék energetikai folyamataikat a kötelező átfogó energetikai audit során. Az átvilágítást elmulasztó cégek tízmillió forintos bírsággal is számolhatnak, miközben az audit, akár komolyabb beruházás nélkül is 5-10 százalékkal csökkentheti az energetikai költségeket.

Érdemben csökkenthetik működési költségeiket azok a cégek, amelyek átfogó energetikai audit során tekintik át energetikai rendszereik hatékonyságát, illetve fejlesztési lehetőségeit. A legnagyobb vállalatoknak ráadásul négyévente, következő alkalommal jövő decemberig kötelezően el kell végeztetniük a vizsgálatot.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény országos szinten évi 1,5 százalékos csökkentést ír elő a Magyarországon felhasznált energia mennyiségében, ennek részeként kötelező energetikai auditot követel meg az érintett nagyvállalatoktól - ennek elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Az előírás minden, Magyarországon működő olyan nagyvállalatra vonatkozik, amely nem működtet az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert.

A cégek energetikai rendszereinek, fogyasztásának részletes vizsgálatán alapuló adatok kiértékelése, az esetleges veszteségpontok felszámolása önmagában is hatékonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé. Az MVM Partner Zrt. regisztrált auditorként partnerei számára nemcsak olyan megoldásokra tesz javaslatot elemzésében, amelyek megvalósítása hozzájárul az észszerűbb energiagazdálkodáshoz, de képes segítséget nyújtani a projekt szakértői végrehajtásában is - mondta Bujáki Zsolt értéknövelt szolgáltatások igazgató.

Az energetikai rendszerek áttekintése önmagában is jelentős, akár 5-10 százalékos megtakarítást hozhat a vállalatoknak, ami az erre egyébként nem kötelezett kisebb cégeknek is jelentős előnyöket jelenthet. Az adott vállalat tevékenységétől, az energiafelhasználás módjától, mértékétől és az energiatudatosság szintjétől függően pedig akár 30-40 százalékkal alacsonyabb energiaköltségeket is eredményezhet az innovatív auditjelentésben foglalt javaslatok, fejlesztések végrehajtása.