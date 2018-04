Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több a pénz, mint a jó ötlet

Idén is folytatódik a kockázatitőke-befektetések növekedése, hiába vizionáltak a pesszimisták egy a dotkom lufihoz hasonló válságot. Többek között erről is szó lesz az áprilisi Venture Capital Summit konferencián, amely a Napi.hu médiatámogatásával valósul meg.

A hazai és a nemzetközi kockázatitőke-piac számára is kiemelkedő volt 2017, a globálisan 155 milliárd dollár befektetett összeg évtizedes rekordot jelentett. A kilátások továbbra is kedvezőek, a nagy tanácsadók 23-27 százalékos további növekedést jósolnak nemzetközi szinten a következő négy évre.

Magyarországon is kedvező a helyzet, a Jeremie program sikeresnek bizonyult. Az április 24-én, a Budapest Music Centerben megrendezendő Venture Capital Summit konferencián az idei pályázaton induló és már kizárt szereplők is beszámolnak tapasztalataikról.

Most valóban igaz a mondás, mely szerint

több a pénz, mint a jó ötlet.

A forrásbőséget jól jellemzi, hogy jelenleg is 186 milliárd forint tőke vár befektetésre, bár 2018-ban is az állami kockázati tőke lesz a meghatározó. Emellett a bankszektor szereplői is rákapcsoltak: kockázati tőkelapokat hoztak létre és stratégiai kérdésként kezelték az ötletek felkarolását. Erre jó példa az MKB Inkubátor Programja.

A rendezvényen szó lesz a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-ről, amely 2011 óta 12,8 milliárd állami forintot és mintegy 4,5 milliárd forint magánforrást fektetett be 89 kis- és középvállalkozásba.

A konferencián Oszkó Péter (OXO csoport) mutatja be a hazai és régiós piacokon való terjeszkedéshez fűződő tapasztalatait, és azt, hogy a befektető miképpen tudja hatékonyan realizálni kapcsolatait és befektetéseit a határon túli régiós piacokon.

A rendezvényen venture capital és private equity szakma mellett a jelentősebb befektetői, alapkezelői, banki és pénzügyi intézmények felsővezetői és tanácsadói vesznek részt. A résztvevők találkozhatnak a szakma legjelesebb képviselőivel, s a kávészünetek és ebéd ideje alatt is bővíthetik szakmai ismereteiket és piaci kapcsolataikat.