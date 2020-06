Több mint 17 ezer cégen segített az MNB olcsó hitele

Május végére már csaknem 25 ezernél tartott az NHP Fix konstrukcióban kötött ügyletek száma, több mint 17 ezer cég vett részt a programban. Az Erste minimum 10 százalékos részesedést célzott meg és az eddigi adatok alapján, úgy tűnik bőven sikerül is nekik.

A vártnál jobb eredménnyel ért véget az NHP Fix hitelprogram. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2019 elején indította el a Növekedési Hitelprogram ötödik szakaszát ezer milliárd forintos keretösszeggel. Az MNB célja ezzel az volt, hogy a beruházások finanszírozásában emelkedjen a kiszámíthatóbb, rögzített kamatozású termékek részaránya. A programnak eredetileg nem volt hivatalos végső dátuma, a koronavírus-járvány miatt zárult le május 29-én.

Az MNB az új NHP Hajrá hitelprogram miatt vezette ki a piacról az NHP Fixet, amelynek keretéből 500 milliárd forintot tervezett átcsoportosítani az új programra. Ennyit azonban nem tud a friss adatok szerint, az NHP Fixből ugyanis több fogyott el, mint amennyit áprilisban, az NHP Hajrá indulásakor gondoltak.

Több mint 17 ezer cégen segített

A részt vevő hitelintézetek a konstrukció keretében 17 269 vállalattal kötöttek hitel- vagy lízingszerződést, mintegy 564 milliárd forint összegben. Ebből a jelenleg ténylegesen kinn lévő - azaz a már lehívott, de még nem törlesztett - állomány megközelíti a 405 milliárd forintot. A megkötött hitelszerződések volumenének 60 százaléka új beruházási hitel, 40 százaléka pedig új lízingügylet; a kihelyezett források több mint fele mikrovállalkozásokhoz került.

A konstrukció legnagyobb felhasználói a mezőgazdasági cégek voltak, az argárvállalkozások csaknem 140 milliárd forint értékben vettek fel a kedvezményes, fix kamatozású hitelből vagy lízingből. A második helyen a feldolgozóipar áll több mint 80 milliárd forintos finanszírozással, a kereskedelem és javítás szektor is 70 milliárd forinttal részesedett a kihelyezésekből. A jegybank adatai szerint komolyabb mértékben segítette még a hitelprogram az építőipari, a szállítással és raktározással foglalkozó, valamint az ingatlanos cégeket is.

A program nagy előnye az volt, hogy a legkisebb vállalkozások is olcsó finanszírozáshoz juthattak így. A nagy cégeknek a bankok piaci alapon is tudtak olcsó hitelt kínálni, a mikrovállalkozások viszont nem mindig juthattak hozzá alacsony kamatozású hitelekhez. Az NHP Fix keretében kihelyezett összeg több mint fele, 293 milliárd forint viszont mikrovállalkozásokhoz került. A kisvállalatok 158 milliárd, a középvállalatok pedig mindössze 113 milliárd forintot használtak fel a program során.

Kicsi cégekhez ment

Mind a hiteleknél, mind a lízingszerződéseknél a mikrovállalkozások vitték el a források nagyobbik részét. 154 milliárd forintnyi hitel és 139 milliárd forintnyi lízingszerződést kötöttek velük a pénzügyi cégek az NHP Fix keretében. A kisvállalatoknál 94 milliárd forint volt a hitel és 64 milliárd a lízingszerződések összege, a középvállalatokhoz 88 milliárd forintnyi hitel és csupán 25 milliárd forintnyi lízing került. Az átlagos hitelméret 81,3 millió forint volt, de a mikrocégek dominanciája miatt a medián ügyletméret csak 35 millió forint lett, vagyis egy tipikus ügyfél körülbelül ennyit vett fel.

A lízingnél az átlagos ügyletméret 11,1 millió forint volt, a medián pedig 6,1 millió, vagyis ekkora értékben vásároltak gépet, autót a kisebb vállalkozások. A hitelek átlagos futamideje 8,6, a lízingszerződéseké 4,9 év volt. Az adatok alapján arra lehet következtetni, hogy a cégek többsége kisebb beruházásokra fordította a kölcsönt.

Az NHP Fix finaszírozások legnagyobb részét, 26 százalékát a központi régióban helyezték ki. Az agrárium dominanciája miatt nem meglepő viszont, hogy magas arányban (16-16 százalék) részesedtek az észak-alföldi és a dél-alföldi régió vállalkozásai is a programból. A legkevésbé az észak-magyarországi régió tudta kihasználni az NHP Fixet, a kihelyezések mindössze 8 százaléka került a nógrádi, hevesi és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei cégekhez.

Beindul az NHP Hajrá

Az NHP Hajrá április 20-án indult eredetileg 1500 milliárd forintos kerettel, amiből most az NHP Fix váratlanul nagy sikere miatt 1436 milliárd maradt. Ez az eddigi legrugalmasabb NHP-s programja az MNB-nek, a cégek jóformán bármilyen célra felvehetik a hitelt. A hitel maximális kamata 2,5 százalék, a felvehető összeg 1 milliótól 20 milliárd forintig terjed, a futamidő pedig forgóeszköz hiteleknél maximum három, beruházási hiteleknél pedig 20 év lehet.

Az MNB többször is hangsúlyozta, azt szeretné, ha a bankok versenyeznének az ügyfelekért, és minél olcsóbban nyújtanák a hiteleket. Szalontai Tamás, az Erste Bank vállalati üzletfejlesztési vezetője elmondta: a jó ügyfelekért már eddig is öldöklő árverseny folyt a bankok között, amit tovább fokoz, hogy az NHP Hajrát hitelkiváltásra is felvehetik a cégek. Az Erste minimum 10 százalékos részesedést célzott meg és az eddigi adatok alapján, úgy tűnik bőven sikerül is nekik.

Az első szerződéskötéseken is túl vannak már a bankok. A 300 millió forint alatti kölcsönöket és lízingeket 10 munkanap alatt kell elbírálniuk a bankoknak, de az Ersténél az első napokban már egy 700 milliós hitelt is jóváhagytak. Az eddig megkötött szerződések értéke azonban a teljes piacon még nem érte el a 100 milliárd forintot. Ezt onnan lehet tudni, hogy az MNB csak akkortól publikál havonta friss adatot a programról, ha a szerződések értéke elérte ezt az alsó határt, onnantól kezdve minden hónap első keddjén közzéteszi a friss számokat.

A cikk az Erste Bank Hungary Zrt. támogatásával készült.