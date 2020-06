Több mint 54 milliárd hasznot termelt az MVM

A cégcsoport 1810 milliárd forintos árbevétel mellett 54,2 milliárdos adózott eredményt ért el 2019-ben - áll a cég sajtóközleményében. Plusz még az is, hogy a paksi atomerőmű a "karbonsemleges villamosenergia-termelés fundamentuma".

Fotó: MVM - A paksi naperőmű park is a cég 2019 eredménye

Sikeres évet zárt az MVM Csoport, mivel több mint 32 milliárd forinttal több nyereséggel zárta a tavalyi évet, mint tette azt egy évvel korábban. A cégcsoport jelentése szerint 2019-re a stabil gazdálkodás és finanszírozás volt a jellemzőjük, így értek el mintegy 100 milliárd forinttal több bevétel mellett 54,2 milliárd forint korrigált, pozitív adózott eredményt. Az állami tulajdonú holding EBITDA mutatója a 2018-as 113 milliárdról 132 milliárd forintra növekedett, miközben adók, hatósági engedélyezési díjak és egyéb befizetések összesen 269 milliárd forintnyi költségvetési befizetést is tartalmazott.

A mai MVM Csoport minden idők legösszetettebb MVM-je, hiszen gyakorlatilag mindent felölel, ami az energetikához kapcsolódik. Komoly eredménynek tartom, hogy a különböző akvizíciók mellett organikusan is tudtunk növekedni. A hatékonyság jegyében az MVM Csoport több társaságának profilját sikeresen letisztítottuk, illetve minden eddiginél jobban kihasználtuk a tagvállalatok közötti szinergiákat. Jó úton haladunk kiemelt célunk teljesítése felé, hogy elérjük az egyik legmagasabb szintű pénzügyi és gazdasági érettséget, miszerint az MVM Csoportot tőzsdeképes szintre emeljük - közölte Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A cég sajtóanyaga azt írja: a társaságcsoportnak számos kulcsfontosságú üzleti eredményt hozott 2019. Az MVM Zrt. a magyar energetikai szektorbeli pozícióját tovább erősítve komplex keretmegállapodást kötött az E.ON Hungária Zrt. tulajdonosával. Az MVM Csoport továbbra is elkötelezett maradt pénzügyi stabilitásának megőrzése iránt. Biztonságos és versenyképes működését a pénzügyi szektor nemzetközi szereplői is elismerték. A Bank of China például 2019-ben százmillió euróval, 350 millió euróra növelte az energetikai vállalatcsoport hitelkeretét. Szintén a tavalyi év eredménye, hogy az MVM Zrt. tizenhárom tagú nemzetközi bankkonzorciummal megkötött klubhitel-szerződése a hazai vállalati szektorban egyedülálló mértékűre emelkedett.

Az MVM Csoport 2019-ben a fenntarthatóság és a dekarbonizáció jegyében tovább növelte megújuló termeléssel foglalkozó portfólióját, megőrizve ezzel piacvezető pozícióját - írták, hozzátéve, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. - mint "a karbonsemleges villamosenergia-termelés fundamentuma" - szintén kiemelkedő eredménnyel zárt. De sikeres évet tudhat maga mögött a Magyar Földgáztároló Zrt. is, mely a tavalyi fűtési szezont kivételesen jól feltöltött gáztározókból indíthatta el.

Az MVM Csoportba került NKM sikerét a cégcsoport azzal érzékeltette, hogy e közműszolgáltató volt az első, mely átlépte az e-számla felhasználói számban az egymilliót.