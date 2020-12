Több mint egymillióan választották a népszerű nyugdíj-kiegészítést

A pandémiás helyzet sem ingatta meg a tagok bizalmát a hazai pénztárakban - derül ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) harmadik negyedéves eredményeiből. Az egyéni befizetések és az összvagyon is növekedett mind a nyugdíj-, mind az egészségpénztárak esetében, és az egy főre jutó átlagvagyon is gyarapodni tudott a tavalyi év azonos időszakához képest.

Mind a nyugdíj-megtakarítás, mind az egészségmegőrzés fontos öngondoskodási célok maradtak a magyar lakosság számára - legalábbis erre engednek következtetni az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) 2020. harmadik negyedéves eredményei. Az adatok alapján a pénztári szektor összességében növekedett az idei év rendkívüli körülményei ellenére is.

Egyre többen, egyre többet tesznek félre nyugdíjas éveikre

Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma a tavalyi visszaesést követően 2020 harmadik negyedévére jelentős emelkedésnek indult, mostanra egymillió-negyvenhétezren választották ezt a nyugdíjcélú öngondoskodási formát. A nyugdíjpénztárak összvagyona 3,1 százalékos gyarapodást követően 1469 milliárd forintra, az egy főre jutó átlagvagyon 3,3 százalékos emelkedéssel 1,37 millió forintra növekedett.

"Az látjuk, hogy a befizetések többsége továbbra is az egyéni megtakarítóktól érkezik a nyugdíjpénztári számlákra, bár a tavalyi évhez képest ebben is látunk elmozdulást: 31-ről 34 százalékra emelkedett a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások aránya" - számolt be Nagy Csaba, a pénztárszövetség elnöke. "A harmadik negyedévre így összesen 6,5 százalékos növekedéssel 8,4 milliárd forintra bővül a munkáltatói befizetések nagysága, amely a 20 százalékos adó-visszatérítés kiterjesztésének is köszönhető lehet" - értékelt a szakértő.

2019 óta ugyanis nem csak az egyéni, hanem a munkáltatói pénztári tagdíjbefizetések után is jár az adó-visszatérítés, így azok a munkavállalók, akikről ilyen módon gondoskodik a munkáltatójuk, élhetnek a maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítés lehetőségével.

Befektetés az egészségbe

2020 harmadik negyedévére megközelítette az egymillió főt az egészségpénztárak taglétszáma, 3,6 százalékos bővülést követően, 929 ezer fős tagságnak, átlagosan 61,45 ezer forintos egyéni számlaegyenlege van. Az egészségpénztárak összvagyona több mint 10 százalékos növekedéssel 57,1 milliárd forintra gyarapodott, a befizetések aránya 80-20 százalék az egyéni megtakarítók javára. Míg az egyéni tagdíjak összege 8,9 százalékot növekedett, a munkáltatói befizetések mértéke ugyanennyit csökkent. 2020. harmadik negyedév végéig az egyéni befizetések összértéke 7,1 milliárd, a munkáltatói befizetéseké pedig 1,7 milliárd forint nagyságrendet ért el.

"Évről-évre azt tapasztaljuk, hogy a befizetések jelentős része, mintegy 40 százaléka az utolsó negyedévben érkezik mind az egészség-, mind a nyugdíjpénztárak esetében. Az idei év növekvő tendenciái is azt mutatják, hogy a pénztárakba vetett bizalom töretlen, az idei év végéig még számítunk magasabb számú és összegű befizetésekkel" - elemezte Nagy Csaba.

Azok, akik az év utolsó hónapjaiban jutalmazzák kollégáikat vagy önmagukat az öngondoskodás ezen formájával, ugyanúgy részesülhetnek a 20 százalékos adó-visszatérítésben. Az idei évben keletkezett befizetések után járó - akár rendszeres, akár egyszeri befizetésről van szó - adó-visszatérítéseket 2021-ben, a 2020-as évre vonatkozó adóbevallások elkészítése és beküldése után kaphatják meg a pénztártagok az adóhatóságtól.