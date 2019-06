Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több százezer magyar fiatal munkanélküli van még

Se nem tanul, se nem munkanélküli 340 ezer magyar 20 és 34 év közötti. A hazai arány csak fél százalékkal haladja meg az európai átlagot, de ez az iparközpontú gazdaságszerkezet miatt lehet így.

Az Eurostat statisztikái szerint tavaly a 20 és 34 év közötti korosztályba eső fiatalok 16,5 százaléka tartozott ebbe a körbe, ami hozzávetőleg 15 millió embert jelent. Az úgynevezett NEET-csoport aránya meglehetősen változatosan alakul az unióban - kezdi cikkét a témáról a G7.hu.

Elsősorban a déli és a keleti államok problémája a fiatalok munkanélkülisége. Magyarországon az arányuk 17 százalék körüli, ami a portál számításai szerint körülbelül 340 ezer főt jelent. Az okok egészen mások uniószerte, de keleten leginkább a gazdaság iparközpontúsága lehet a felelős. Ez ugyanis látszik abból, hogy miközben egyre jellemzőbb a munkaerőhiány, és az ipari foglalkoztatók intenzíven szívják fel a dolgozókat, addig leginkább csak a férfiakat keresik.

Ugyanis a nők körében magasabb a munkanélküliségi arány. Ezt a nemek közötti markáns különbséget csak részben magyarázzák a - többnyire éppen a vizsgált korosztályt érintő - gyermekvállalással járó anyasági tennivalók. De itthon még a felnőttképzési programok is igazodnak, a fiúsnak mondott ipari szakmák oktatásán van a hangsúly.

Úgy látszik tehát, még mindig van munkaerő-tartaléka az országnak, csak oda kellene figyelni, hogy a munkaadók hogyan tudják a társadalom ezen részét megszólítani - például a fiatal nők számára is kedvező feltételekkel - írja a portál cikke végén. Ezzel a kormány egyébként számol is: már tavaly bejelentették, hogy a kismamáknak is kedvező munkaerőpiaci megoldásként szövetkezeteket hoznak létre. Egyelőre viszont erről nincsenek konkrétumok.