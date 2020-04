Több százezren folytatják a hiteltörlesztést

Tolonganak az ügyfelek a bankoknál, több banknál már 30 százalék körül van azok aránya, akik fizetnék tovább a hitelt - írja a Bank360.hu

Százezrek folytatják a hiteleik törlesztését a moratórium ellenére - legalább is ez derül ki a bankok információiból, amelyet a portállal osztottak meg. Van lehetőség arra, hogy a törlesztési moratórium ellenére folytassuk a kölcsöneink visszafizetését. A gazdaság jelenlegi helyzete miatt is nagy kérdés ez, hiszen a ki nem fizetett törlesztőrészletet fogyasztásra vagy befektetésre lehet fordítani, azonban a banki hitelezés jövőjének szempontjából is nagy kérdés, hogy mekkora kamatbevételtől esik el a törlesztési szüneteltetés miatt hazai bankszektor.

Minden második adós törlesztene

A Bank360.hu korábban arról írt, hogy a hitelesek közel fele folytathatja hiteleik törlesztését. A jegybank pedig három szcenáriót vázolt fel, amikor a hitelesek 50, 80 és 100 százaléka él a moratóriummal. A moratórium lehetősége 3 hete érhető el az ügyfeleknek.

A fizetési moratórium az OTP Banknál közel 1 millió ügyfelet érint. A bejelentés óta rendkívül sokan jelezték, hogy tovább szeretnék törleszteni a részleteiket, tehát egyelőre nem élnek a moratórium lehetőségével. Nagyjából 30 százalék azoknak az aránya, akik egyelőre nem veszik igénybe a fizetési haladékot.

A Takarékbanknál majdnem 40 ezer ügyfél jelezte, hogy nem él a törlesztési moratóriummal, és továbbra is folyamatosan érkeznek a nyilatkozatok. A beérkező nyilatkozatok mintegy 90 százalékát lakossági ügyfelek küldik. Ezen belül a személyi kölcsönök, a lakáscélú jelzáloghitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek dominálnak.

Az Erste telefonos ügyfélszolgálatán az utóbbi időszakban megemelkedett az ügyfélhívások száma. A bank mindent megtesz ügyfelei zavartalan kiszolgálása érdekében. A pénzintézet egyelőre nem közölt számokat. Mint írták, várhatóan egy-másfél hét múlva már reprezentatív adatok állnak rendelkezésre a nyilatkozók számáról, arányáról.

Bankonként tízezrek

A K&H Banknál április 7-ig több mint 77 ezer ügyfél jelezte, hogy a moratórium ellenére a továbbiakban is az eredeti hitelszerződésének megfelelően kívánja törleszteni fennálló hiteltartozását. A lakossági ügyfelek több mint fele jelzáloghitelének további fizetését kérte. Az UniCreditnél a lakossági ügyfelek több mint 20 százaléka nyilatkozott már úgy, hogy a szerződés szerinti feltételekkel kívánja tovább törleszteni a hitelét. Vállalati és vállalkozói ügyfelek esetében a jogosultak több mint negyede nem él a moratóriummal.

A CIB Banknál a lakossági ügyfelek közel 30 százalék jelezte, hogy továbbra is törleszteni kívánja hitelét. Vállalati hitelezett ügyfeleknél ez az arány 20 százalék. A lakossági hiteleknél jelzáloghitelek esetén az ügyfelek több mint 30 százaléka jelezte, hogy nem él a moratóriummal, a fogyasztási hitelek esetében valamivel kisebb ez az arány, de nem sokkal marad el a 30 százaléktól.

Az MKB-nál üzleti titok, hányan nem kértek a moratóriumból, annyit árultak el, "az elmúlt hetekben lakossági ügyfeleink szép számmal éltek is ezzel a lehetőséggel. Vállalati oldalról azt tapasztaljuk, hogy a minél nagyobb a vállalat, annál kevésbé élnek a moratórium lehetőségével". A Raiffeisen Bank lakossági ügyfelei közül több tízezren léptek ki a fizetési moratórium hatálya alól, a Sberbanknál az előzetes várakozásnál jóval nagyobb az érdeklődés. A Magnetnél nagyjából 20 százalék azok köre, akik a törlesztés folytatása mellett döntenek majd. A legtöbben jelzáloghitelük törlesztését folytatják.