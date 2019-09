Több tízezer Magyar Posta-ügyfél pénzét csatornázzák át - 226 milliárd forintos vagyon a tét

A Magyar Posta Befektetési Zrt. legalább 45 ezer ügyfelének mintegy 226 milliárd forintos vagyonát irányítják át október 21-én a kormányközeli magántulajdonban lévő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bankhoz. Csak az nem kerül át, aki október 14-ig kitölti az elutasító nyilatkozatot.

Október 21-én "állomány-átruházás napjára" készül a Magyar Posta Befektetési (MBP) Zrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank (MTB) Zrt. (volt Takarékbank Zrt.) - derül ki az intézmények tájékoztatójából.

Ennek lényege, hogy valamennyi ügyfél- és értékpapírszámla és az ezen található pénz- és pénzügyi eszközöknek a kezelése átkerül a MPB Zrt.-től a Vida József elnök-vezérigazgató által vezetett MTB-hez. Ez legalább 45 ezer egyéni és intézményi (akár önkormányzati) ügyfelet jelent országszerte. Az átkerülő vagyon pedig mintegy 226,8 milliárd forint lehet, mivel a legutolsó nyilvános adatok alapján 2018 végén az MPB ilyen értékű értékpapírt tartott nyilván. Minden ügyfél automatikusan átzsilipel a brókercégtől a bankhoz - kivéve, aki kitölt egy elutasító nyilatkozatot október 14-ig.

Minderről az MPB augusztus 10-i rendkívüli közgyűlésén döntöttek, és a felek még aznap alá is írták az állomány-átruházási szerződést. Ennek tartalmáról és feltételeiről kérdeztük a Magyar Posta Zrt.-t, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. Az állomány-átruházást a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is engedélyezte. A Napi.hu úgy értesült, hogy mindez azt is jelenti, hogy az MPB gyakorlatilag megszűnik, és beolvad a takarékszövetkezeti bankba. Ezzel egy újabb postai cég süllyed el, hiszen a nyáron a Posta Paletta utalványforgalmazó (Posta Paletta Zrt.) is befejezte tevékenységét.

Az MPB Zrt. 2012. szeptemberében a Magyar Posta Zrt. 100 százalékos leányvállalataként alakult meg, tehát állami társaság volt. Az állami brókercégen keresztül zajlott a Posta teljes értékpapír-forgalmazása, így a postahivatalokban jegyzett Kincstári Takarékjegy Pluszé, a Bónusz Magyar Államkötvényé és a Prémium Magyar Államkötvényé is. Így is kezdte el hirdetni magát és szerzett magának ügyfeleket. Szép lassan azonban megváltozott a tulajdonosi összetétel, ma már a Magyar Posta csak 50 százalékos tulajdonos, a másik 50 százalékos tulajdon pedig a Takarék Invest Kft.-én keresztül már az MTB Zrt. tulajdonában van. A cég így sem nyereséges, a múlt évet 103 millió forint veszteséggel zárta.

Mindent a kedves Ügyfélért

"Az állomány-átruházás teljes körű, így minden olyan ügyfél átkerül az MTB Zrt. kezelésébe, aki vagy amely az MTB Zrt. személyének vagy üzletszabályzatának elutasításáról a határidőn belül érvényesen nem rendelkezik. Az MPB Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámla száma az állomány átruházással megszűnik. Október 22-től intézheti az ügyfél- és értékpapírszámlájával kapcsolatos teendőket az MTB Zrt.-nél, és annak közvetítői hálózatában" - közli a bank a tájékoztatójában. Azzal kedveskednek az új ügyfeleknek, hogy 2020. január 31-ig nem számítják fel az értékpapírszámla vezetési díjat.

Hogy pontosan hány ügyfélről van szó, azt tehát pontosan még nem tudni - kérdeztük az MTB-t és a Postát is -, de Kadocsa Balázs, az MPB Zrt. vezérigazgató-helyettese a Portfolio-nak azt mondta, hogy míg 2015 elején 20 ezres ügyfélszámról, és 48 milliárd forintnyi ügyfélvagyonról lehetett beszélni, addig 2016. májusában már 45 ezer ügyfél 130 milliárdnyi vagyonát kezelték. A vagyon 2018 végére 226,8 milliárd forintra hízott a cég beszámolója szerint. A posta által közvetített megtakarítási állomány meghatározó részét állampapírban helyezték el az ügyfelek.

Kitartóan gyűjtögettek és összeolvadnak

A pénzügyi szolgáltatások megjelenése a postákon pedig nemzetközi trend, a hagyományos levélforgalom háttérbe szorulásával mindenhol ebbe az irányba mozdultak el. A postai ügyintézőket ki is képezték arra, hogy az ügyfeleket a befektetéssel kapcsolatos kockázatokról tájékoztassák. Szintén vonzotta az ügyfeleket, hogy az MPB-nél a versenytársakhoz képest az egyik legalacsonyabb költségekkel találkozhattak. Így nem csoda - nem beszélve a rengeteg hirdetésről és reklámról - hogy Békéscsabától Sopronig 2013 és 2019 között legalább 45 ezer ügyfelet gyűjtöttek össze, akik most október 21-én, az állomány-átruházás napján átkerülnek a takarékszövetkezeti bankba.

Az új Takarékbank Zrt. három takarék egyesülésével jött létre hét megyében és a fővárosban összesen 139 fiókkal idén májusban úgy, hogy a Pannon Takarék Bank Zrt. és a B3 TAKARÉK Szövetkezet 2019. április 30-án beolvadt a Mohácsi Takarék Bank Zrt.-be, amely ezzel egyidejűleg Takarékbank Zrt.-re változtatta a nevét. Ugyanezzel a dátummal a Takarék Csoport központi bankja, a MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. az új Takarékbankra ruházta át vállalati és lakossági számlaszerződés-, betét- és hitelállományait. Csaknem 2500 milliárd forintos konszolidált mérlegfőösszege és 6,5 százalékot meghaladó piaci részesedése alapján Magyarország jelenleg negyedik legnagyobb bankcsoportja. Október 31-én pedig beolvad a többi takarék a Takarékbankba, legközelebb november 6-án nyitnak ki a fiókok. Így október 31-én a beolvadó hitelintézetek összes betét-, hitel- és számlaszerződése a létrejövő új, országos kereskedelmi bankhoz kerül, így november 1-től az összes ügyfél az új, univerzális bank ügyfelévé válik.

