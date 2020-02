Több tízezerrel kevesebb szakképzett ember a magyar boltokban - ön is tapasztalja?

Egyre kevesebb a szakképzett munkaerő a kiskereskedelemben: öt év alatt 23 ezerrel csökkent a képzettek száma. Nagy a munkaerőhiány, de át is alakul a vásárlások rendje. Automatizálódik a boltos világ is - értékel a Blokkk.com.

A statisztika szerint 2015-2019 között 23 ezer fővel csökkent a közép- és felsőfokon képzettek száma a boltos világban.

Kétmotoros lett a kiskereskedelem is, hajtja egyik oldalról a munkaerőhiány, másik oldalról viszont robotizálódik. Például az elektronikus polccímke kiváltja az árufeltöltők rohangálását az akciós átállásnál, amikor meg kell előzni a fogyasztóvédelmi ellenőrt és a reklamáló vásárlót is (hiszen az akció indítása mellett a végén is cserélni kell az árcímkét a polcon és a kirakatban, az szabálytalan, hogy a pénztárgépben már másik ár van, mint a polcon) - olvasható a szakblogon.

A webáruház, a diszkont, de a hipermarket is egyaránt a modern boltos csatornák része, még akkor is, ha az értékesítési csatornák népszerűsége időről-időre hullámzik. A munkaerőigényt a kiszolgálás és az áruház technikája is faragja. A foglalkoztatás mostani mérlegében a munkaerőhiány, a boltszám csökkenése és a boltos világ átalakulása egyaránt benne van. Most éppen azt mutatja, hogy kevesebben dolgoznak a boltos világban, képzettek pedig sokkal kevesebben:



A boltos álláshirdetéseket bogarászva kitűnik, hogy igen széles körben pusztán előny a szakképesítés. Nyilván nem a csemegepultban, mert ott jogszabály szerint kötelező.

A nemrégiben átalakított OKJ-rendelet viszont már tartalmazza a pénztáros rész-szakképesítést is a boltos szakmák sorában. A jelenlegi előírások szerint a pénztárosi munkakör betöltéséhez nem szükséges szakképesítés, így például nem véletlen, hogy sok diákmunkás, kismama, vagy a nyugdíjasok ezzel egészítik ki a kosztpénzüket.

Az átalakított OKJ-ben van egy másik rész-szakma is, a bolti előkészítő, ami feltehetően az árufeltöltő lehet. Azért ez is hasonló a pénztárosi munkakörhöz annyiban, hogy jelenleg itt sem kell szakképesítés, a betanítást a boltosok maguk végzik.

Az viszont a Blokkk.com szerint nagyon is helyes irány, hogy a boltos világban a jövőben - szeptembertől - csak két alapszakma lesz. Az új szakmajegyzék, a módosított OKJ-nek megfelelően, a boltos világban a következő lesz: kereskedelmi értékesítő, (3 év képzési idővel, 2 év érettségivel), továbbá kereskedő és webáruházi technikus (érettségit is ad 5 év képzési idővel, egyébként 2 év érettségivel). Ez egyszerűen megadhatja az alapokat, a többi meg ráépíthető később.