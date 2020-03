Több változásról döntöttek Ferihegyen - már csak egy terminál működik

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren keddtől minden érkező utas okmányait ellenőrzik. Okmányellenőrzés után Magyarországra csak a magyar állampolgárok léphetnek be, a külföldi állampolgárokat a hatóság visszafordítja, és elutazásukig az erre a célra kijelölt tranzit részen várakozhatnak - adta hírül a Budapest Airport.

A repülőtér nem zár be, ezután is fogad és indít járatokat, bárki - külföldi és magyar állampolgár is - elutazhat a következő napokban is.

A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság minden járat minden utasát a határellenőrzési pontnál okmányellenőrzésnek veti alá. Családok együtt utazása esetén, amennyiben legalább az egyik fél magyar állampolgár, a külföldi állampolgársággal rendelkező hozzátartozója (gyermek, szülő, nagyszülő, házastárs) beléphet Magyarországra.

Továbbra is érvényben van az a rendelkezés, hogy azok a magyar állampolgárok, akik Dél-Koreából, Iránból, Izraelből, Kínából, vagy Olaszországból érkeznek haza, a belépésnél kötelező egészségügyi szűrésen esnek át.

Azok a külföldi állampolgárok, akik nem léphetnek be Magyarország területére, az erre a célra kijelölt tranzitban várakoznak elutazásukig. A tranzitban várakozó utasoknak a Budapest Airport takarót, élelmet, ásványvizet, és igény esetén arcmaszkot biztosít.

A zökkenőmentes folyamat érdekében ezt követően

minden légijárat a 2B Terminálra érkezik majd, és az okmányellenőrzés is itt történik.

Kedd reggel 50-re nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon. Közülük két ember meggyógyult, elhagyhatták a kórházat, egy ember elhunyt.