Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Többezer forintos drágulás vár 1,1 millió magyar autósra

Az elmúlt tíz évben rendre a 2009-es díjszint alatt maradtak az év végi, kampányos kötelező gépjármű felelősségbiztosítások (kgfb) díjai. Jövő év elején azonban 15 százalékos átlagos drágulás várható, ami év közben tovább 5-10 százalékkal emelkedhet még.

Az első napok statisztikái azt mutatják, hogy a piaci várakozásokkal egyező, mintegy 15 százalékos díjemelkedéssel fognak találkozni azok az autósok, akiknek még mindig év végén van a kgfb újraszerződési évfordulójuk. A Biztositas.hu statisztikái szerint a 29 200 forintos átlagdíj 14,5 százalékkal magasabb a tavalyinál. Az autósok leginkább a K&H, GenerTel, Signal Iduna és a Generali biztosítók ajánlatait választották.

Az év végi biztosítóváltási kampányban azok az ügyfelek érintettek, akik a gépjárművüket még 2010 előtt vásárolták. Így mintegy 1,1 millió szerződésre vonatkozóan kerültek új díjak kihirdetésre. Még ők is spórolhatnak az általános drágulás közepette: az első napokban biztosítót váltó ügyfelek átlagosan 10 000 forinttal kedvezőbb éves díjat értek el ahhoz képest, mintha maradtak volna jelenlegi biztosítójuknál.

Jó észben tartani, hogy az év végi évfordulós biztosítások esetében a jelenlegi szerződés felmondására legkésőbb december elseje éjfélig van lehetőség, az új biztosítás kiválasztásának határideje pedig december 31. - írja közleményében a Biztosítás.hu.

A korábbi évek tapasztalatai alapján az év végi kampányban megjelenő díjtrend irányadó az év hátralévő részére is. Az alkuszportál szerint ezek alapján jövőre év közben átlagosan 7-10 százalékos díjemelkedés várható a kötelező biztosítási piacon. Az évközi évfordulós szerződések átlagdíja idén körülbelül 50 000 forint, így - becsült növekedéssel - jövőre elérheti az 54-55 000 forintos szintet.

A közleményben kitérnek arra is, hogy a jelenlegi árszint pontosan megegyezik a 2009. évi árszinttel, amiben jelentős szerepe van az elmúlt 10 év inflációs hatásának, valamint annak, hogy minden kapcsolódó költség jelentősen emelkedett (munkaerő, alkatrész és egyebek) és az autók műszaki tartalma mellett az ára is. Nem beszélve arról, hogy az akkori 270 forintos euró árfolyam is igen messze van a mostani 325 forintos szinttől.

Régiós szinten a magyar díjszint igencsak alacsony, messze az átlag alatt van. Csak Romániában és Litvániában alacsonyabbak a díjak, mint itt.