Tökéletes riválist kapott a Magyar Posta

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint tökéletesen betartja a törvényi előírásokat a City Mail Kft., amely a Magyar Posta riválisa lehetne Budapesten. Az évek óta veszteséges cég tulajdonosai Mészáros Lőrinc eszéki focicsapatának vezetőségében is felbukkannak.

Legalább öt éve folyamatosan veszteséges, nyilvános elérhetőségein elérhetetlen és bár Budapesten 2015 óta jogosult a 2 kilogramm alatti küldemények felvételére, továbbítására és kézbesítésére, mégis tökéletesen láthatatlan a City Mail Kft., amelyről sokáig azt lehetett hinni, hogy a 2013-as postai liberalizáció után a Magyar Posta egyetlen lehetséges konkurense lesz.

A mai napig egyedül ennek a cégnek engedélyezte az állami vállalaton kívül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH), hogy tömegesen kézbesítsen leveleket (például banki, közüzemi számlákat) azok ügyfeleihez.

"A City Mail Kft. azóta is fenntartja a tevékenységét, ha nem így lenne, akkor a hatóságnak törölnie kellene a nyilvántartásából. A többi szolgáltatóhoz hasonlóan a City Mail Kft. tevékenységét is ellenőrizte az NMHH, amely során megállapította, hogy jogsértésre utaló körülmény nem merült fel. A szolgáltató idén is teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, benyújtotta a számviteli szeparációs dokumentumot, és a minőségügyi beszámolót egyaránt" - közölte a Napi.hu-val a médiahatóság. Az NMHH-nak a törvény szerint például akkor kell törölnie egy postai szolgáltatót, ha a nyilvántartásba vételtől számított kilencven napon belül nem kezdi meg a munkát, vagy ha a szolgáltató maga hagy fel a tevékenységével.

A City Mail Kft. 2013 óta összesen 217 millió forint veszteséget termelt, ebből 72,5 millió forint 2017-ben jött össze, amikor mindössze 2,5 millió forintos árbevételük volt. Legutóbbi beszámolójuk szerint nem foglalkoztattak túl sok embert, mindössze 2-2 szellemi, illetve fizikai dolgozójuk akadt, míg a vezető tisztségviselő tevékenységéért 2017-ben juttatásban nem részesült.

Hajrá Puskás Akadémia!

A cég többségi tulajdonosa a horvát Ivan Mestrovic, aki Mészáros Lőrinc eszéki labdarúgócsapatának, az NK Osijeknek az elnöke. Szintén tulajdonos a postai cégben Sakalj (Szakály) Ferenc, aki az eszéki klub igazgatótanácsának a tagja. A Nemzeti Sport korábbi cikke szerint Mészáros Lőrinccel elsősorban ők ketten tartják a kapcsolatot. A sportlap cikkéből kiderült, hogy már évekkel ezelőtt kezdődött a Mészáros Lőrinc által elnökölt Puskás Akadémia és az NK Osijek együttműködése. A horvát sportági szövetség korábbi elnöke, az azóta már elhunyt Vladimir Markovic "a Puskás Akadémia nagy presztízsű vendégeket felvonultató meccsein, fogadásain rendszeres meghívott volt Szakály Ferenc kíséretében, minduntalan emlegetve a jugoszláv-magyar focibarátságokat és Magyarország iránti csodálatát, s közben befektetőt keresve a nagy múltú, de nehéz helyzetbe sodródó eszéki futballnak".

Nagy üzlet a foci, de még a postai levelekben is van pénz. A Magyar Posta Zrt. 192 milliárd forintos árbevételéből 80 milliárd forint származott 2017-ben a levelekből (ez 2012-ben még 95 milliárd volt). Ebből is látszik, hogy a folyamatosan zsugorodó levélküldési piacot - amelyen az állami vállalat tavaly 600 millió darab címzett levélküldeményt regisztrált -, még korai lenne temetni. Főleg Budapesten, ahol elvileg a City Mail Kft. is tevékenykedik az NMHH szerint.

Természetesen a céget is kerestük, hogy megkérdezzük, milyen stratégiával szeretnék felvenni a versenyt az állami vállalattal, de egyelőre nem válaszoltak kérdéseinkre.

Méltánytalan teher a postán

Pedig az adófizetők is jól járnának, ha egy erős riválisa lenne a Magyar Postának. Jelenleg ugyanis a költségvetésből kell évről évre finanszírozni az állami vállalat méltánytalan többletterheit. Az egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhére vonatkozó szabályokat egy uniós irányelv alapján a 2013. január 1-én hatályba lépett új postatörvény vezette be. Az eredeti kormányzati terv szerint a terheket az új piaci szereplők befizetéseiből fedezték volna, jelenleg azonban közpénzből kell évente 3-5 milliárd forinttal kisegíteni az állami vállalatot.

"Évente számszerűsítik az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség miatti többletköltséget, azaz azt a költséget, amelyet a piac nem fizet meg. A szabályozást azt hívta életre, hogy világszerte csökken a hagyományos postai szolgáltatások iránt az igény és az egyetemes szolgáltatónak nincs lehetősége arra, hogy a kereslethez rugalmasan igazítsa a hálózatát, a nyitva tartását, az árait, egyszóval a szolgáltatásnyújtás paramétereit" - közölte a Magyar Posta a Napi.hu-val.