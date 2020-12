Tőkét emelt és nem fizet osztalékot a magyar csirkés sikercég

Amikor tavasszal a világjárvány beütött, a Tranzit cégcsoport tulajdonosai két döntést hoztak: a beruházások folytatása, illetve a pandémia káros hatásainak a finanszírozhatósága érdekében 5,5 milliárd forintos tőkeemelést hajtanak végre, valamint, hogy a tulajdonosok lemondanak az osztalék-kifizetésről - erről Szabó Ákos, a víziszárnyasban piacvezető, és idén mintegy 70 milliárd forint árbevételt elérő Tranzit Csoport vezérigazgatója beszélt.

A Tranzit Kert édesapám 30 éve 200 ezer forintból alapította. Egyetlen forint állami vagyont nem privatizáltak, mindenhez piaci alapon jutottak hozzá, soha nem voltak állami megrendeléseik, mégis megcsinálták; a cégcsoport ma évi 2 millió libát, 10 millió kacsát, 15 millió csirkét dolgoz fel, több mint 60 állattartó telepet működtetünk, két vágóüzemünk, három tovább feldolgozó üzemünk, két takarmánykeverőnk és saját keltetőnk van. Cégcsoport szinten 1800 alkalmazottal rendelkezünk - mondta el Szabó Ákos, aki a sikeres generációváltást követően foglalhatta el 2013-ban édesapja vezérigazgatói székét a cégcsoport élén.

A Tranzit Ker után, mely cég kizárólag termeltetéssel foglalkozott, 2009-ben megalapították a Tranzit Foodot, amelynek profilja (a nevéből is adódóan) az élelmiszeripar lett. 2016-ban érdekeltséget szereztek a csirke-üzletágban is, és azzal kellett szembesülniük, hogy a Tranzit Csoport nemzetközi kontextusban kicsinek már nagy, nagynak viszont még kicsi.

Eljött a pillanat, amikor (főként versenyhivatali szempontból) Magyarországon további cégfelvásárlásokban már nem gondolkozhattunk, ezért elérkezettnek láttuk az időt a külföldi terjeszkedésre. Hamar kiderült azonban, hogy a külföldi terjeszkedésnek nem pusztán a kihelyezhető tőke nagyságrendje, hanem az ottani helyismeret, illetve a külföldi invesztíciókhoz szükséges speciális tudás hiánya is a gátja. Éppen ott tartottunk az álmunk kergetésében, hogy az értéktőzsdén keresztül majd elegendő forráshoz jutunk, amikor egy közös ismerős felhívta a figyelmünket a francia LDC Csoportra. Kiderült, hogy valójában az LDC is egy családi vállalat és alapvetően partnerségben gondolkoznak. Eszünk ágában se volt eladni a prosperáló cégünket, egy közös vállalat létrehozásában azonban láttunk fantáziát. Kiderült, hogy a két cég filozófiája és értékrendje is lényegét tekintve azonos, ráadásul ők rendelkeznek azzal a speciális tudással, ami a külföldi invesztícióhoz kell. Ezért nyugodt szívvel írtuk alá a szerződést, mellyel létrehoztunk egy közös nemzetközi vállalatot, a menedzsment-jogok azonban továbbra is a családunkat illetik meg - fogalmazott Szabó Ákos vezérigazgató, hozzátéve, hogy a francia-magyar közös vállalatnál minden döntés kizárólag a tulajdonostársak teljes egyetértésével születhet meg.