Tömegek keresik a bankjukat, hogy hadd fizessék tovább a hitelt

Megrohamozták a bankok telefonos ügyfélszolgálatait a hiteleiket továbbra is törleszteni szándékozó ügyfelek. Ahol lehet, igyekezzenek online nyilatkozni az ügyfelek - tanácsolják. Még csak néhány nap telt el, mégis van olyan bank, amelyiknél már 30 ezren jelezték, hogy törlesztenének tovább, van, ahol a vállalati kliensek 11 százaléka már nyilatkozott.

Lassanként minden bank kitalálta, hogyan nyilatkozzanak az ügyfelei, ha nem kérnek a fizetési moratóriumból, és az eredeti szerződés szerint kívánják törleszteni a hiteleiket. Személyesen, a fiókokban is lehet persze ügyet intézni, de a bankok mindegyike biztosít erre lehetőséget elektronikus csatornákon is.

Milliós ügyfélszám

A legnagyobb hitelintézet, az OTP több mint egymillió ügyfelét érinti a törlesztések felfüggesztése. Akik fizetnének a korábbi ütemnek megfelelően, azok nyilatkozhatnak erről az internetbankban is néhány kattintással. Ha valakinek több hitele van, és ezek közül csak az egyiket vagy a másikat akarja most tovább törleszteni, arról is nyilatkozhat az internetbankban.

Ha az ügyfélnek nincs internetbanki hozzáférése vagy ingatlanlízing szerződéssel rendelkezik, a nyilatkozatot az OTP Bank honlapján teheti meg. Végső esetben a bankfiókba is be lehet menni, de ezt a járványhelyzetre való tekintettel csak abban az esetben válasszák az ügyfelek, ha semmilyen online csatorna nem elérhető számukra - kéri a hitelintézet. Hogy hányan éltek eddig az OTP-nél ezzel a lehetőséggel, arról a hitelintézet egyelőre nem közölt adatokat.

A bank arra figyelmezteti az ügyfeleket, hogy a járványhelyzet miatt az egyes csatornák kapacitása a szokásostól eltérő lehet, ezzel valószínűleg arra céloznak, hogy a telefonos ügyfélszolgálatnál a várakozási idő a szokásosnál jóval hosszabb lehet.

A K&H-nál már 30 ezren nyilatkoztak

A K&H Banknál viszont elárulták, vasárnap estig több mint 30 000 ügyfél jelezte, hogy nem kíván élni a kormány által hirdetett fizetési moratórium lehetőségével, vagyis fennálló hiteltartozását az eredeti szerződésben foglaltak szerint továbbra is törlesztené.

Ennél a hitelintézetnél is számos csatornán lehet jelezni az ilyen igényeket. Az e-bankon keresztül a hitelek menüpontban a "nyilatkozat törlesztési moratóriumról" blokkban a lakáshitelek, babaváró hitelek, munkáltatói és személyi kölcsönök törlesztésének folytatásáról lehet nyilatkozni. Minden más hitel és kölcsön esetében az üzenetek menüpontban kell új üzenetet küldeni a bankban a hitel azonosító számával együtt.

A mobilbankon keresztül szintén nyilatkozhatnak a kliensek üzenetküldéssel, ez esetben is meg kell adni a hitel azonosító számát a banknak. Ezen kívül a telefonos ügyfélszolgálat is fogadja a nyilatkozatokat.

Ersténél is gyűlnek a nyilatkozatok

Pontos számokat a nyilatkozókról az Erste Bank nem közölt. Az első néhány napban kialakult arányok még nem reprezentatívak, mivel a különféle hiteltermékek esetében a különböző banki csatornákon eltérő időpontokban indult a nyilatkozattételi lehetőség a törlesztési moratórium adta jogról való lemondásról. Várhatóan egy-másfél hét múlva már reprezentatív adatok állnak rendelkezésre a nyilatkozók számáról, arányáról.

A személyi kölcsönnel, jelzáloghitellel, Babaváró hitellel, az Erste Lakástakarék által nyújtott jelzáloghitellel, hitelkártyával, folyószámla hitelkerettel, munkáltatói kölcsönnel, valamint lízingszerződéssel rendelkező ügyfelek a NetBankban, TeleBankon keresztül, bankfiókban, valamint a kiemelt szegmens tanácsadóknál is nyilatkozhatnak arról, ha nem akarják igénybe venni a törlesztési moratóriumot.

A BB-nél izzanak a vonalak

Jelentős érdeklődést tapasztaltak a Budapest Banknál is, ahol szintén többféle csatornán lehet nyilatkozni a további törlesztésről. Az internetbankba belépve az ügyfelek rögtön egy tájékoztató szöveget látnak, ahol egy gombnyomással jelezhetik, ha folytatni szeretnék a törlesztést.

Hívhatják továbbá a telefonos ügyfélszolgálatot is, ahol külön menüpont várja a moratóriummal kapcsolatos kérdéseket, de a várakozási idő náluk is jóval hosszabb a szokásosnál. Emellett a bank honlapjára felkerült egy könnyen kitölthető adatlap is. Ezeken kívül a fiókhálózatban is nyilatkozhatnak, azonban a járványhelyzetre való tekintettel az ügyfeleknek a digitális ügyintézést javasolják.

A vállalati ügyfeleknek a Budapest Bank honlapjáról tölthetnek le egy nyilatkozatot, azt kell kitöltve eljuttatniuk a kapcsolattartójuknak. Ha ezt nem tudják megtenni, a telefonos ügyfélszolgálat segít.

A Budapest Lízing ügyfeleinek a honlapról letölthető nyilatkozatot kell kitöltve elküldeniük a megadott címre postai úton és e-mailben. Akik a finanszírozott autójuk részleteit fizetnék tovább, azok a saját banki ügyfélkapujukon keresztül tudnak új üzenetet küldeni, de e-mailben is küldhetnek üzenetet a megadott címre, és hívhatják a telefonos ügyfélszolgálatot is, ahol külön menüpontban várják a moratóriummal kapcsolatos megkereséseket. Ezeken túl hamarosan egy kiküldött SMS-re küldött válaszüzenetben is kérhetik a visszatérést az eredeti törlesztési ütemezéshez.

"Szép számmal" éltek már vele

Az MKB üzleti titokként kezeli, hányan folytatják a hitelük törlesztését, de annyit elárultak, a moratórium bejelentését követően szinte azonnal megindult az érdeklődés a nyilatkozattételi lehetőségek iránt, amivel az elmúlt napokban szép számmal éltek is.

A legegyszerűbben, várakozási idő nélkül, pár kattintással az internetbankban lehet nyilatkozni. A vállalati ügyfeleknek egy nyilatkozati sablont kell kitölteni és cégszerűen aláírva eljuttatni a bankhoz vagy a kapcsolattartójukhoz.

Az MKB-nál is sokat kell várniuk azoknak, akik most telefonon próbálkoznak, nagyon nagy az ügyfélszolgálat leterheltsége, ezért kérik, online csatornákon nyilatkozzanak a kliensek.

A cégek több mint tizede már fizetne

A CIB-nél a lakossági ügyfelek az összes hitelszerződés több mint 2 százalékában jelezték, hogy nem élnének a moratóriummal, lízingben ez az arány százalék, a vállalati oldalon a márciusi esedékességeknél eddig 11 százalék törlesztene tovább.

A lakossági ügyfelek egyelőre csak a telefonos ügyfélszolgálaton tudnak nyilatkozni, emiatt hosszú várakozási idővel számolhatnak. Egy erős hétköznapi forgalom négyszeresével kell megbirkóznia mostanában a call centernek. A bank azon dolgozik, hogy hamarosan online is nyilatkozhassanak a kliensek.

A vállalati ügyfelek a kapcsolattartójukon keresztül nyilatkozhatnak, vagy ha a cég rendelkezik önálló cégjegyzővel, CIB24-en keresztül is jelezheti fizetési szándékát. A kisvállalati és lízinggel rendelkező ügyfeleknek lehetőségük van a bank honlapján elérhető dokumentum kitöltésével e-mailben is nyilatkozni.

Egy nap alatt ezer kérelem

A Takarékbanknál csütörtök délutántól lehet jelezni, ha valaki továbbra is törlesztené hitelét. Már pénteken több mint ezer kérelmet fogadott be telefonon és e-mailen az ügyfélszolgálat. A hétvégén nem volt erős a forgalom, hétfőn viszont újra megugrott az érdeklődés. Ezért a Takarékbank külső ügyfélszolgálati szolgáltatótól is igénybe vesz munkatársakat, hogy kezelni tudja a megnövekedett érdeklődést. A hitelintézet arra számít, hogy nagy számban lesznek olyanok, akik továbbra is törleszteni fognak.

Az ügyfelek egyelőre telefonon, e-mailen, postai úton, vagy szükség esetén a bankfiókban is tudnak nyilatkozni, de ez utóbbit a járványos időszakban a Takarékbank sem javasolja. A következő napokban - ezeken felül - további módokat is biztosítanak majd a nyilatkozattételre.

Több ezren kérték

A Raiffeisen Banknál is több ezer ügyfél jelezte már azt a szándékát az elmúlt napokban, hogy fizetnék tovább a hiteleiket. A bank honlapján arra buzdít, aki így tenne, az elsősorban a telefonos ügyfélszolgálatot vegye igénybe a mostani helyzetben. Egyelőre jelezni kell a hitelintézetnél, hogy tovább fizetne a kliens, később visszahívják majd további egyeztetés céljából.

A Raiffeisennél is rendkívül erős a bejövő ügyfélérdeklődés, a telefonos ügyfélszolgálaton ezért a szokásosnál hosszabb várakozás is lehetséges.

Fontos tudnivalók

Aki most nyilatkozik, az is meggondolhatja magát később, és élhet a moratórium adta lehetőséggel. Annak érdemes nyilatkoznia, aki nem akarja, hogy a futamideje hosszabb legyen, a most meg nem fizetett törlesztőrészleteket és kamatokat ugyanis később vissza kell majd fizetni. Annak is érdemes nyilatkozni, akinek például hitelkártyája van, és eddig kihasználta a kamatmentes vásárlási lehetőséget. Ha nem fizeti tovább a tartozását, akkor ugyanis a felhalmozott adósság kamatozni fog, és persze a hitelkeret is elfogyhat.

Aki újabb hitelt szeretne igényelni, annak is érdemes lehet törleszteni, a bankok ugyanis valószínűleg jobb hitelminősítést adnak egy olyan magánszemélynek vagy cégnek, amelyik nem élt a moratórium adta lehetőséggel, hanem rendesen fizeti a hitelét tovább. Közgazdasági értelemben véve azonban érdemes a moratóriumot választani, az év végéig felhalmozott kamat ugyanis nem tőkésedik, emiatt bár nominálisan többet kell visszafizetniük az ügyfeleknek, jelenértéken számolva kevesebb a visszafizetendő összeg - számolta ki a Magyar Nemzeti Bank.