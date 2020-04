Tömeges elbocsátás két nagy autóipari multinál - nem kellett a kormány csomagja

Már több járműipari multinál is úgy számolnak, hogy a héten bejelentett könnyítések ellenére sem fogják igénybe venni a kormány munkahelyvédelmi bértámogatását. Több száz fős létszámleépítést kezdeményeznek a Continental makói és váci telephelyén, míg a Hankook rácalmási üzemében szakaszosan, hónapról hónapra küldenek el százas nagyságrendben munkavállalókat - tudta meg a Napi.hu Székely Tamástól, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnökétől.

A ContiTechnél nem bíznak a kormányzat bérátvállalási csomagjában, mert ez szerintük nem fogja megvédeni a munkahelyeket. Ezért a hétfőn belengetett módosítások ellenére sem tartanak igényt a támogatási forrásokra - osztotta meg lapunkkal a társaságtól kapott választ az érdekképviseleti vezető.

Már a múlt héten megszületett a döntés arról, hogy a Continental-csoporthoz tartozó ContiTech AG magyar leánya, a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. makói és váci telephelyén minimum 200, de legfeljebb 700 fős létszámleépítést hajtanak végre - függően a dolgozókkal történő megállapodástól, illetve a külső megrendelésállománytól. Azt egyelőre nem tudni, hogy az elbocsátásra kerülők száma hogyan oszlana meg a két gyáregység között.

A ContiTech a termelés visszafogása miatt heti négynapos munkarendre történő átállást, ezzel együtt pedig minimum 20 százalékos fizetéscsökkentést ajánlott fel. Amennyiben ezt a munkavállalók elfogadják, akkor csak körülbelül 200 fő munkaviszonya szűnik meg, ha viszont nemet mondanak rá, akkor akár 700 ember leépítésére is sor kerülhet. Jelenleg a kérdésben aláírásgyűjtés zajlik.

A szakszervezetnél korrektnek tartják a cég ajánlatát és igent is mondtak volna rá, de mivel a vállalat nem kíván garanciát adni arra, hogy az aláírók munkaviszonya nem fog megszűnni, ezért a VDSZ elfogadhatatlannak tartja a tervezetet. Biztosítékok híján viszont várhatóan a munkavállalók többsége nem fog beleegyezni a bércsökkentésbe, mondván: lehet, hogy emiatt elbocsátják a mellettem dolgozót, de az én munkahelyem még megmaradhat. A cég által felkínált választási lehetőség régi és rendkívül rossz reflexeket ébreszt fel az emberekben - apprehendált Székely Tamás.

Az ügyben már a múlt héten megkerestük a Continental sajtóosztályát, de egyelőre nem érkezett tőlük válasz cikkünk megjelenéséig.

Lassú, nehézkes újraindulással számolnak

A ContiTech Hungária Kft. makói és váci telephelyein március 23-án állították le a termelést a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A váci egységben hűtő-fűtő csövek, valamint üzemanyagtömlők gyártása és szerelése mellett műanyag és fém termékeket állítanak elő a járműipari partnerek számára. Makón hűtő-fűtő csövek gyártását és szerelését végzik.

Az átmeneti leállás idejére a munkavállalók részére különböző távolléti lehetőségeket biztosítanak. A termelésben dolgozó dolgozók felhasználhatják egyéni időbankban felhalmozott óráikat vagy szabadságot vehetnek igénybe. A mindenkori szabályozásnak megfelelően a cég próbál a munkavállalóknak további lehetőségeket is kínálni - jelentették be még a múlt hónapban.

A ContiTech üzemeiben most részlegesen elindítják a termelést, mivel ahhoz, hogy a németországi autóipari-partnerek újraindulhassanak, szükség van a beszállítócég alkatrészeire. Ezért szükség van arra, hogy megkezdődjön a gyártás, de természetesen nem a korábban megszokott kapacitáson. Felmerül a kérdés, hogy ha beindul a termelés, akkor nem fog-e hiányozni az elbocsátásra kerülő több száz ember? Székely Tamás szerint a vállalatnál nem V-alakú, hanem nagyon "lapos" újraindítással számolnak, alacsony darabszámok mellett, ami pedig nem egy gazdaságos tevékenység. A nyereség úgy maximalizálható, ha gyorsan, nagy volumeneket gyártanak le, ám a kis darabszámok nem igen profitábilisak, ezért tarthatják szükségesnek a spórolást.

A VDSZ elnöke szerint a ContiTechnél belengették azt is, hogy az elbocsátások mellett is meghosszabbítanák a munkaidőkeret - egy nemrég született kormánydöntés ugyanis lehetővé tette a legfeljebb 24 havi munkaidőkeret alkalmazását. Ezt egyelőre nem lépték meg a cégnél: szerinte azért nem, mert a jelenlegi helyzetben - amikor kibocsátás a nullához konvergál - nincs értelme. Ez akkor számíthat majd, ha nagyobb volumenben indul meg a termelés. Amennyiben a munkáltató el akar bocsátani, akkor nem tart igényt a le nem dolgozott órákra, de a későbbiekben, amikor a munkavállaló mondana fel, komoly probléma lehet, hogy a vállalat kötelezheti, hogy dolgozza le munka nélkül töltött időt, máskülönben a mínuszórákat levonja az utolsó havi bérből, vagy bíróságon keresztül behajtja.

Elnyújtott létszámleépítés a Hankooknál

A Hankook Tire Magyarország Kft. rácalmási abroncsgyártó üzemében március 24-én állították le a termelést, majd április 14-én részlegesen újraindították a gyártósorokat. Azóta viszont csak nagyon visszafogottan működik az üzem és a megrendelések is alacsony volumenűek. Székely szerint a társaság már a múlt hónapba megkezdte az elbocsátásokat: akkor mintegy 50 dolgozót küldtek el, többnyire olyanokat, akiknek lejárt a próbaideje, illetve a határozott idejű szerződéssel rendelkezőknek nem hosszabbították meg a kontraktusát.

A cégnél áprilisban ismét 50 főt bocsátottak el - szintén olyanokat, akik próbaidősök voltak, vagy határozott idejű szerződéssel rendelkeztek. A szakszervezeti vezető szerint a társaság az elkövetkező hónapokban is folytatni fogja ezt a gyakorlatot - ugyanis ezáltal a csoportos létszámcsökkentéssel járó kötelezettségeket meg tudja kerülni. (Az 50 fő feletti csoportos létszámleépítéseket kötelező bejelenteni a munkaügyi hivatalnál. Ilyen esetekben nemcsak az adminisztráció, hanem például az álláskeresési, továbbképzési programok támogatása is pluszkiadást jelent a cégeknek). Úgy tudja: a szakaszos létszámleépítéssel akár több száz főtőt is megválhat a társaság.

A Hankook Tire Magyarország Kft. egyébként kurzustól függetlenül igen jelentős állami támogatásokat kapott az elmúlt évtizedekben. Egyebek mellett 2014-ben 57,9 millió euró (akkori árfolyamon mintegy 18,1 milliárd forint) kormányzati támogatáshoz jutott új gumiüzeme felépítéséhez - ezzel mintegy 950 új munkahelyet teremtett.