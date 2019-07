Tömegesen hagyják ott a boltokat

Nem elég az általános munkaerőhiány az áruházakban, a kereskedelemben dolgozókat a nyári szezonális munkalehetőségek is elcsábítják a boltokból, mert például turisztikai állásokban több pénzt kereshetnek és több a szabadidejük - számolt be a Magyar Nemzet.

A jobban fizető szezonális munkák - például a nyári turisztikai álláslehetőségek - sokakat elcsábítanak a kereskedelemből, az agyonhajszolt dolgozóknak ugyanis a jellemzően 15-20 ezer forintos átlagos napidíj vonzóbb egy üdülőövezeti pihenőhelyen, mint a versenyszféra béreitől havonta átlagosan 25-30 ezer forinttal elmaradó áruházi fizetés - írta a napilap.

Szakszervezetek szerint mivel a szabadságokat is inkább a nyári időszakban adják ki a kereskedelmi cégek, mint a hagyományosan nagyon erős karácsonyi időszakban, a fokozódó fluktuáció miatt a szokásosnál is nagyobb feladatot jelent megszervezni a napi munka ellátását az üzletekben és a raktárakban. Gondot okoz a hét végi munkaszervezés is, mivel a túlhajszolt alkalmazottak elfáradnak az utolsó napokra, akikre még a gyakran cserélődő alkalmi munkavállalók betanítása is hárul.

Nem is a hétvégi munkával van a fő probléma, hanem azzal, hogy egész héten folyamatosan, kiszámíthatatlan rendben kell dolgozniuk az alkalmazottaknak. Nem véletlen, hogy sokan panaszkodnak, hogy túlterheltek, mert mindez a családi életük és az egészségük rovására megy, ráadásul ilyen munkarendben nagyon nehéz tervezni - panaszkodott a lapnak Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

