Tömegközlekedés: speciális járványmenetrendek jönnek

Ideiglenes járványügyi menetrendek lépnek életbe a nyáron. Ezek vonatkoznak a helyközi vasúti és buszos forgalomra is - derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium bejelentéséből.

A korlátozások feloldása, a védekezés új szakasza lehetővé teszi a vonat- és buszközlekedés újjászervezését és fokozatos újraindítását. A rugalmas járványügyi menetrendek kialakítása során figyelembe veszik az utazóközönség változó igényeit, az ország közlekedési alapját képező vasúthálózat előnyét és elsőbbségét, ehhez igazodva növekszik az autóbuszos közlekedés "ráhordó" feladata és szerepe - közölte a minisztérium.

A vasúti fővonalak előző években végrehajtott és jelenleg is folyamatban lévő fejlesztése lehetőséget ad a párhuzamosan futó távolsági buszjáratok indokoltságának felülvizsgálatára. Az így felszabaduló autóbuszokat az egész vidéki Magyarország közlekedési lehetőségeinek javítására használják fel.

Az ideiglenes járványügyi menetrendek elemeit a technológiai felkészülés időigényének megfelelően vezetik be a helyközi közösségi közlekedési szolgáltatók. A társaságok a nyár folyamán több ütemben életbe lépő változásokról a szokott módon, ismert csatornáikon tájékoztatják majd utasaikat.

Budapesten is változik a közlekedési rend: a fővárosban a BKK nyáron is fenntartja az iskolaidőben érvényes menetrendet, a sofőröket pedig továbbra is egy nagyobb lezárt résszel választják el az utastértől.