Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább finanszírozza a jegybank a kormányközeli cégeket

Van még pénz bőven a növekedési kötvényprogramban. Eddig 30-an pályáztak, 16-an vannak túl sikeres kibocsátáson, sok köztük a kormányközeli vállalkozás. A résztvevők milliárdokat spórolhatnak azzal, hogy a jegybank veszi meg a kötvényeik nagy részét.

Januárban is vásárolt kötvényeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a növekedési kötvényprogram (NKP) keretére. Az év első hónapja nem volt különösebben erős ezen a téren, egyetlen kibocsátás volt, az LP Portfolióé, az sem sikerült túl jól. A vagyonkezelő társaság tulajdonosa Lakics Péter, akit főleg a család nevét viselő dél-dunántúli Lakics Gépgyártó cég miatt ismernek.

A piac nem tolongott

Az eredetileg hárommilliárdosra tervezett kibocsátás nem jött össze, csupán 2,75 milliárd forintnyi ajánlat futott be a cég tízéves kötvényeire. Ebből 2,5 milliárd forintnyit fogadtak el 2,5849 százalékos átlaghozam mellett. Ez utóbbi jónak számít, hiszen 100 százalékosnál magasabb árfolyamon keltek el a hitelpapírok. Ezzel az MNB tulajdonában lévő NKP-s kötvénymennyiség 189,765 milliárd forintra emelkedett.

Ehhez persze a jegybank támogatása is kellett, amely a maximális mennyiséget, vagyis az aukción 1,25 milliárd, a másodlagos piacon pedig további félmilliárd forintnyit vásárolt fel a társaság kötvényeiből. Magyarán a piac csupán 750 millió forinttal hitelezte meg a vállalkozást. Az NKP-ban az MNB egy-egy kötvénykibocsátás során első körben a kötvények legfeljebb 50 százalékát veheti meg, a másodlagos piacon vásárolhat még többet is, de egy sorozaton belül a hitelpapírok maximum 70 százalékáig mehet el. Az is kikötés, hogy egy adott cégcsoportnál az MNB kitettsége nem haladhatja meg a 20 milliárd forintot.

Az LP Portfolio hitelminősítése pedig nem is volt a legrosszabbak között, a cég maga B+, a fedezetlen kötvénye BB- besololást kapott a Scope Ratingsnél. A legfrissebb NKP-s aspiráns, a mézgyártó Aranynektár Kft. minősítése ennél is gyengébb, eddig a programba jelentkező cégek közül a legrosszabb besorolásúnak számít. Ez a vállalkozás csupán B minősítést kapott, igaz, a kötvénye ennél eggyel jobb B+ kategóriába került, ami éppen csak megüti az MNB által elvárt minimális szintet. Az Aranynektárnál a Scope kiemelte, hogy komoly kockázatot jelent a cég kis mérete. Az európai piacon alacsony a piaci részesedése, és a külső partnereken is sok múlik. Két éve becsődölt egy olaszországi forgalmazójuk, ez egyből 15 százalékos bevételkiesést eredményezett.

Van még pénz

Az Aranynektár a kis kibocsátók között lehet majd, a minimális, egymilliárd forintos mennyiséggel kalkulálnak a Scope hitelminősítést indokló közleménye szerint. A programba eddig 30 cég jelentkezett be, közülük 16 van túl sikeres kibocsátáson. Attól nem kell tartaniuk a társaságoknak, hogy elfogy a pénz, hiszen a tavaly júliusban elindított, egyévesre tervezett NKP keretét nemrég növelték meg 450 milliárd forintra, ennek még a fele sem fogyott el.

A programban való részvétel minden olyan cégnek megéri, amelyik hosszútávú forrást keres. Azzal ugyanis, hogy a jegybank vásárlóként részt vesz a kibocsátásokban, a kötvények kamata csökken, vagyis a vállalatok olcsóbban juthatnak hosszútávú finanszírozáshoz. 2018-ban a Bige László érdekeltségébe tartozó Nitrogéműveknek volt egy nagyobb, 200 millió eurós kötvénykibocsátása, a cég 7 százalékos kuponnal tudta akkor eladni a piacon a 2025-ben lejáró hitelpapírokat. A Nitrogénműveknek akkor B+ minősítése volt a Fitchnél és B az S&P-nél.

Azok a B+ minősítésű cégek, amelyek most az MNB-s kötvényprogramban megpróbálkoztak a kibocsátásnál, sokkal alacsonyabb kamattal jutnak most forráshoz, mint a Nitrogénművek két évvel ezelőtt. A Masterplast 6 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket, 1,9264 százalékos, a B+N Referencia pedig 10 milliárd forintnyi forrást volt be, 3,0782 százalékos átlaghozammal. A Masterplast kötvényeiből több mint 4 milliárdnyit, a B+N-éből pedig 7 milliárdnyit vett meg a jegybank. Ha ez a két társaság olyan kamatok mellett tudott volna kötvényt kibocsátani, mint 2018-ban a Nitrogénművek, 3-4 milliárd forinttal kellene több kamatot fizetnie a következő tíz évben a befektetőknek. A hozamszint azóta persze csökkent, de pusztán a piacról gyűjtve forrásokat, jóval magasabb kamatokkal szembesülhettek volna ezek a cégek.

Kormányközeli cégek a fókuszban

A takarítócégként ismert B+N Referencia sorra kapja a többmilliárdos állami megbízásokat, a sajtóban gyakran - a Habony Árpádot is hitelező - Tombor András érdekköréhez kötik. Az NKP-ban nem ez az egyetlen olyan cég, amely feltűnően jól profitál az állami megrendelésekből. Két napja kapta meg a hitelminősítést a West Hungária Bau, amelynek minősítése során a kockázatok között kiemelte a Scope, hogy nagyon sok az állami megrendelése, és ezek elapadása problémát okozhat.

A sikeres kibocsátáson van túl Garancsi István cége, a Market Építő Zrt., amely 20 milliárd forint értékben bocsátott ki hitelpapírokat, ebből 13,92 milliárd forintnyi van az MNB-nél. A szintén nincs híján a közpénzes munkáknak a Szíjj László tulajdonában lévő Duna Aszfalt Zrt., amelynek 30 milliárdos kötvénypakettjéből 18,312 milliárd került a jegybankhoz. A Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó cégbirodalmát összefogó Opus Global Nyrt. is túlesett októberben egy 28,6 milliárd forintos kötvénykibocsátáson, a tízéves hitelpapírokból 17,3 milliárdnyit vásárolt meg a jegybank.

Az Appeninn Nyrt. ingatlanos cég legnagyobb tulajdonosa a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Zrt. A társaság 20 milliárdos kibocsátásából 13,95 milliárdnyi van a jegybanknál. Bárány László debreceni élelmiszeripari vállalkozó is jó viszonyt ápol a kormányzattal, az érdekeltségébe tartozó Baromfi-Coop Zrt. összesen 28,5 milliárd forintnyi kötvénykibocsátáson van túl, ebből 17,7 milliárdot vett meg az MNB.

Schmidt Mária cége is pályázhat

Más ingatlanos társaság is ott van a listán, hogy pályázzon az MNB-s forrásokra. Ez egyik a BIF Nyrt., amely nem csak abban hasonlít az Appeninnre, hogy nyilvános tőzsdei vállalat, de a kormánynál szintén kedves lehet, miután fő tulajdonosa, a Pio 21 Kft., amely Schmidt Mária történész, többek közt az első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos és gyermekeinek közös cége.

A tőzsdei vállalatok közül az állami informatikai projekteket zsinórban nyerő, Jászai Gellérthez és Mészáros Lőrinchez köthető 4iG is ott van az MNB listáján. A cég eredetileg a T-Systems megvásárlását finanszírozta volna ebből a forrásból, az a tranzakció azonban meghiúsult. Hogy lesz-e ezek után kötvénykibocsátás, nem tudni, de eredetileg 30 milliárd forintot vont volna be így a cég.

Szerzett emellett hitelminősítést a programban való részvételhez a Vida Józsefhez vándorolt TV2 Média csoport is. A novemberben megszerzett BB-, illetve a kötvényeknél B+ besorolást azonban a Scope felülvizsgálja, miután a médiacég változtatni akar a befektetési stratégiáján.