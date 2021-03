Új befektetőkkel folytatja a gyors terjeszkedést a Róbert Magánkórház tulajdonosa

Új befektetők szálltak be a Róbert Magánkórház megvásárlásával három éve színre lépő és gyorsan terjeszkedő - többek közt a budaörsi egészségközpontot átvevő és Debrecenben magánkórházat nyitó - MedAlliance Zrt.-be, amely TritonLife név alatt működteti egészségügyi szolgáltató csoportját. A holdingcégben egy bizalmi vagyonkezelő, két, uniós pénzt is kezelő hazai kockázatitőke-alap és a tulajdonosait elrejtő Lexan Holding is részvényes lett.

Domokos Erika , 2021. március 18. csütörtök, 19:05 Fotó: MTI Fotó / Bruzák Noémi

Új befektetőkkel folytatja tovább a terjeszkedést a Róbert Magánkórházat is működtető MedAlliance Holding Zrt., amely TritonLife márkanév alatt működteti a járó- és fekvőbeteg ellátást nyújtó cégcsoportját. A csoport - a honlapja szerint - rövid idő alatt a hazai magánegészségügyi piac meghatározó szereplőjévé vált. Céljuk az akvizíciók és organikus fejlődés kombinációjával elért gyors növekedés, mellyel hozzá kívánnak járulni a piac tisztulásához, valamint az ügyfeleik egészségi állapotának megőrzéséhez és javításához. A magánegészségügyi szolgáltatók önköltségi áron bekapcsolódnak az ellátásba A MedAlliance 2018-ban vásárolta meg a budapesti Róbert Károly Magánkórházat Lantos Csaba üzletembertől. A társaság többségi részvényese a korábban egészségügyben nem érdekelt vállalkozó - egy pályázatíró cégben résztulajdonos - Haraszti Péter lett, valamint több, különböző területeket (jogi, pénzügyi, könyvvizsgálói) képviselő kisbefektető mellett 15 százalékos tulajdonrésszel Fábián Lajos Károly orvos-vállalkozó. (Fábián évekig dolgozott külföldön gyógyszeripari vállalatoknál, egyebek mellett részt vett a Stockholmi székhelyű Medicover egészségbiztosító és egészségügyi szolgáltató létrehozásában és piacra vezetésében, valamint a szerbiai Medigroup magánegészségügyi szolgáltató felépítésében.)

A TritonLife-csoport célja az országos hálózat kiépítése; a 15-20 milliárdos árbevételi szint elérése, jelenleg 5,8 milliárdnál tartanak - nyilatkozta Haraszti Péter alapító, igazgatósági tag a Budapesti Értéktőzsde 2020 ősszel megjelent, ötven sikeres magyar céget bemutató BÉT50 című kiadványában. A csoport 2019-ben még 3,76 milliárd forint nettó árbevételt és 350 millió forint EBDITA eredményt ért el. Vétójogot kapott az egyik részvényes A holdingcégben 2021 februárjában Fábián és egy, családtagjaihoz köthető cég (Stradmax Tanácsadó Kft.) mellett megjelent tulajdonosként az Apelso Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. (nagyjából annyi részvénnyel, mint amennyi korábban Harasztinak volt), továbbá már tavaly decemberben részvényese lett a Finatech II. Kockázati Tőkealap, a Vespucci Capital II. Kockázati Tőkealap, a Vespucci Capital III. Kockázati Tőkealap és a Lexan Holding Zrt. - derül ki a Cégközlönyből. A Finatech mintegy 1,5 milliárd forintos tőkét juttatott a társaságnak, amiért kisebbségi tulajdonrészt és - egyedül a részvényesek között - stratégiai kérdésekben vétójogot biztosító elsőbbségi részvényeket kapott. (Ilyen stratégiai kérdés többek közt a társaság tevékenysége, az éves üzleti terv és beszámoló elfogadása, az eredmény felhasználása, a hitelfelvétel, a 100 milliónál nagyobb kötelezettségvállalás, a cégalapítás és szabadalmi-szerzői jogi szerződések.) "Szakmai befektetőként több tőkealappal is dolgozunk különböző projektjeinken. Ezek részletei a szerződéseink értelmében nem publikusak. Megtérülés és befektetési időtáv tekintetében piaci és GINOP-sztenderd szerinti befektetések történtek nálunk is" - tudta meg a Napi.hu Fábián Lajos Károlytól, a MedAlliance igazgatóságának elnökétől és alapító részvényesétől. A MedAlliance részvényesei (2021. február 15.)

Részvényes Hozzájárulás alaptőkéhez (összesen 6 065 770 Ft)

Részvényarány (%) Apelso Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. 2 705 300 44,6 Fábián Lajos Károly 916 990 15,1 Finatech II. Kockázati Tőkealap* 1 222 650 20,2 Vespucci Capital II. Kockázati Tőkealap 278 900 4,6 Vespucci Capital III. Kockázati Tőkealap 202 500 3,3 Lexan Holding Zrt. 491 100 8,1 Stradmax Tanácsadó Kft. 244 330 4,0 MedAlliance Holding Zrt. saját részvény 4000 0,07 *vétójog stratégiai kérdésekben. Forrás: Cégközlöny A MedAlliance-ba befektető alapokat kezelő Finatech Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és Vespucci Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. a Széchenyi 2020 "Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram" (GINOP 8.1.3/B-17) keretében nyertek el európai uniós támogatást azért, hogy innovatív termékkel és szolgáltatással rendelkező vállalkozások expanzióját segítsék kockázatitőke-juttatással. (Az új Jeremie-forrásnak is nevezett támogatásokat elosztó kockázati-tőkealapokat 2018-ban az állami MFB Zrt. választotta ki. Az általuk támogatott projekteknek a Közép-Magyarországi régión kívül kell megvalósulnia; a befektetések időtartama 2-7 év.) Gyors terjeszkedés, vidéken is

A MedAlliance 2018-ban első akvizíciójaként megvásárolta a Róbert Károly Magánkórházat, majd ugyanabban az évben a XIV. kerületi Genium egészségügyi, családtervezési és diagnosztikai központot, valamint a Medikids gyermekgyógyászati központot. (Ezen a helyszínen jött létre a Genium lézerközpont is.) A következő évben megnyitották a XI. kerületben a járóbeteg ellátó Róbert Egészségközpont Hegyalját és létrehozták a Magyar Kézsebészeti Központot (a Róbert Magánkórház területén). 2020 szeptemberében megnyitották az első vidéki magánkórházukat Debrecenben, majd októberben TritonLife Labs Kft. néven új laboratóriumi szolgáltatócéget alapítottak és megvették a budaörsi egészségügyi központot működtető céget.

A Finatech Capital által kezelt Finatech II. Kockázati Tőkealap 13,3 milliárd forint jegyzett tőkéjű (amiből 9,3 milliárd az uniós, a többi magánbefektetői forrás), 10 éves futamidejű tőkealap, amely a GINOP-kiírás szerint az "egészséges társadalom és jólét" nemzeti prioritási területen fektethet be. A Vespucci Partners neve korábban X-Ventures volt, 2019 végén, 2020 elején név- és tulajdonosváltáson esett áll, az X-Ventures Delta Kockázati Tőkealapot (új nevén Vespucci Capital I. Kockázati Tőkealapot) kezeli, amely szintén a ginopos tőkeprogram keretében jött létre, 13,3 milliárd forint jegyzett tőkével, 12 éves futamidővel. A társaság által kezelt, 2020-ban létrehozott Vespucci Capital II. és III. kockázati tőkealapokról nem érhető el információ az internetes oldalakon. Részvényes lett a Lexan Holding is A befektetők között megjelenő Lexan Holdingról a sajtó korábban Szivek Norberthez, az MNV Zrt. volt vezérigazgatójához közel álló vállalkozásként írt, de a nyilvános cégadatokban nem szerepel a neve tulajdonosként vagy tisztségviselőként. A Lexan Holding tulajdonosai nem ismertek, cégbírósági adatok szerint a részvényesek "közös tulajdonosok, akiket dr. Bolevácz Éva ügyvéd közös képviselő képvisel". (A Lexan Holding egyebek mellett résztulajdonosa és cégjegyzésre jogosultja - illetve a Lexan mindenkori ügyvezetője - a MEL 36 Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft.-nek, amelyben 2006-2009-ben jelentős, majd 2013-ig minősített többségi befolyása volt Szivek Norbertnek - derül ki a Céginfo.hu adataiból) A Lexan Holdingnak van közös ingatlanos vállalkozása (Dorottya Residences Zrt.) Tiborcz István BDPST Zrt.-jével, és 25 százalékos tulajdonos (a Lexan Aliga Kft.-n keresztül) a balatonvilágosi Club Aligát birtokló Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft.-ben (a Club Aliga többségi tulajdonosa az Appeninn Nyrt.). Az alapkezelő Finatech Capital köthető a Lexan Holdinghoz: a Finatech háromtagú igazgatóságának tagjai (Kornis Gábor, Kiszely Ada Gerda, Papp Ádám) igazgatósági tagok a Lexan Holding tulajdonában lévő Editus Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél is. A Vespucci Parnersnek van némi kapcsolódása Szivekhez, a budapesti alapkezelőnek bejegyzett fióktelepe van Kisvárdán, a Krucsay Márton utca 36. szám alatt, amely más cégek mellett a Szivek Norbert tulajdonában lévő Noro Financial Investments Zrt.-nek a székhelye is.

A Finatech Capital 1,5 milliárd forintot fektetett be a balatonudvari golfpályát megvásárló X. Center Irodaház Kft.-be is, amely ötcsillagos szállodát és rehabilitációs központot épít élsportolóknak és tehetős magánszemélyeknek, szintén Balatonudvariban, 1,7 milliárdos állami turisztikai támogatás segítségével - írta meg tavaly a 24.hu A MedAlliance hálás a befektetőknek, nem idegen tőkéből növekszik "Egy pénzügyi befektetést hozó alap vagy társaság beszállásakor nem mi vizsgáljuk az alapot vagy céget, különösen nem annak cégtörténetét, hanem az alap vagy befektető cég világít át minket. Nagyon komoly, hosszadalmas folyamatok ezek, amelyben nagy - sokszor nemzetközi - jogi irodák és általában a Big4 egyike vesz részt a jogi és pénzügyi átvilágításunk kapcsán. A Finatech és a Vespucci alapok kockázati tőkebefektetései nagyon nagymértékben segítik fejlődésünket, minden tekintetben megfelelünk az alapok által támasztott nagyon szigorú elszámolási és működési feltételeknek, továbbá nagyon hálásak vagyunk a jelenlétükért és a segítségükért" - írta a befektetők kilétére vonatkozó kérdésünkre válaszul Fábián Lajos Károly, a MedAlliance Holding igazgatóságának elnöke. - "Mi azzal is megkülönböztetjük magunkat, hogy Magyarországon működő, magyar tulajdonosok által alapított, magyar szakemberek által vezetett társaságunk nem külföldről származó idegen tőkéből működik és növekszik, hanem itthon jegyzett alapok támogatásával, illetve saját pénzeink kockáztatásával növekszünk. Mindez végső soron pácienseink, ügyfeleink, a beteg emberek magasabb színvonalú ellátása, gyógyulása érdekében történik, amire büszkék vagyunk." Lapunk kérdésére, hogy Szivek Norbertnek van-e befolyása a cégcsoport működésére, az igazgatósági elnök azt válaszolta, hogy az "üzletembernek nincsen befolyása sem tulajdonosi, sem menedzsment szerepkörben, a cégcsoport menedzsment jogait az eredeti alapítók birtokolják, és kizárólag szakmai elveink mentén, a betegeink érdekében építjük a társaságot". Fb-tag lett Merkely Béla A MedAlliance új igazgatóságában helyet kapott Haraszti Péter és Fábián Lajos Károly mellett Kornis Gábor, a Finatech Capital igazgatósági elnöke és ügyvezetője is. Ő a Lexan Holding által alapított Editus befektetési alapkezelő igazgatósági elnöke is, de korábban dolgozott egyebek mellett a - lakáslottóról is ismert - Carion-csoportnál, és az egyik alapítója volt a légi betegszállítást is nyújtó TrustAir Aviation Kft.-nek (amibe befektetett Garancsi István is) - derül ki a Céginfo.hu adataiból. A MedAlliance igazgatóságának tagja lett még Stickl László, a Vespucci Capital igazgatósági tagja, aki egy interjúban azt mondta, hogy "innovatív pénzügyi vállalkozások építésével foglalkozik"; korábban bankoknál dolgozott, majd az állami MVM-nél a vállalatcsoport stratégiai beszerzéseiért, vagyongazdálkodásáért és innovációért volt felelős, kilenc hónapig vezette az MVM inkubációval foglalkozó Smart Future Lab Zrt.-jét. A MedAlliance felügyelőbizottságában helyet kapott Merkely Béla friss Széchelyi-díjas kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora, továbbá Szalóky Zoltán, a Finatech Capital kockázatkezelésért felelős vezetője (aki 2017-ben részt vett az Editus elindításában, az igazgatóság tagjaként), valamint Kilián Zoltán, a Finatech Capital befektetési igazgatója.