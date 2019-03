Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trükkös csalás áldozata lett a Mazsihisz, 122 millió forintjuk bánja

Először telefonon, majd aláírt dokumentummal állították azt a csalók, hogy a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga kivitelezését végző fővállalkozó számlaszáma megváltozott. A pénzt végül meg is szerezték, egy része egy szlovák számlán landolt.

A rendőrség hat gyanúsítottat hallgatott ki, miután 122 millió forintot csaltak ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségétől (Mazsihisz) egy általános, jól ismert trükkel. A Népszava információi szerint ugyanis a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga kivitelezését végző fővállalkozó nevében telefonált valaki ez év elején a Mazsihisz számviteli osztályára, hogy megkapták-e a novemberi teljesítési igazolást. A számviteli osztályon jelezték, hogy ez megtörtént, majd a csaló azt mondta, hogy viszont a számlaszámuk megváltozott, ezért újra kérnék az utalást.

A Mazsihisz pénzügyesei arra jutottak, hogy telefonos bemondásra ezt nem hiszik el, ezért írásos, aláírt dokumentumot kértek a kérésről. Ezt hamarosan meg is kapták e-mailen: az internetről letöltötték a fővállalkozó pecsétjét és egyik képviselőjének aláírását is rátették a hamisítványra. Viszont a trükkös dokumentummal is bajok voltak: nem stimmelt a fővállalkozónak sem a székhelye, sem az adószáma. Aláíróként nem egy pénzügyes, hanem a kivitelezés műszaki vezetője szerepelt.

A hitközség csak hetekkel később, január közepén két rendőr által értesült a csalásról és hogy bűncselekmény történt. Egy belső ellenőrzés után a gondatlanul eljáró pénzügyi vezetőt és az egyik ügyintézőt elbocsátották állásából, mert ők eleve csak szerződésmódosítás után utalhattak volna az állítólagos új számlaszámra.

A több mint 122 millió forint egy "pénzügyi és szolgáltató kft." számláján, egy miskolci bankfiókban kötött ki. A csalók készpénzben felvettek 70 millió forintot, a fennmaradó összeget Szlovákiába továbbították. A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya feljelentés alapján csalás bűntette miatt folytat nyomozást.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) januárban kiadott belső körlevelében egyébként már figyelmeztettek a hasonló csalási módokra.