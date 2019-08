Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tűz Budapesten - előleget fizet a biztosító

A Soroksári úti társasházban keletkezett hétfői tűz után jelentős a vízkár is az épületben. A társasház biztosítója tízmilliós előleget folyósított szerdán, hogy mielőbb elkezdhessék a tető helyreállítását.

Domokos Erika , 2019. augusztus 21. szerda, 18:43 Fotó: MTI Fotó - Mihádák Zoltán

Egy hétszintes ház tetőtere kapott lángra hétfőn délben Budapesten a Soroksári út és az Ipar utca sarkán. A tűz 2400 négyzetméternyi területen égett, a tűzoltóknak délután két óra után sikerült körülhatárolniuk a tüzet, este hét órakor pedig jelentették, hogy eloltották a lángokat.

A vízoltás miatt jelentős a vízkár is az épületben. A társasház, illetve számos lakás biztosítója is a Generali Biztosító, amelynek kárszakértői az oltási munkálatokat követően előzetes kárfelmérést végezve, a kármentesítés és helyreállítás mihamarabbi megkezdéséhez 10 millió forint előleget folyósítottak szerdán a társasháznak. Így az olyan munkálatok, amelyek már most költséggel járnak - így például a tetőszerkezet bontása - mielőbb megkezdődhetnek - írta közleményében a Generali Biztosító.

Az ATV keddi délután arról számolt be, hogy a saját felelősségre visszaengedték a lakók többségét hétfő késő este az aznap leégett társasházba. A felső két szinten lakók azonban csak legfontosabb értékeiket hozhatták ki, mert azok az ingatlanok lakhatatlanná váltak. A tűz összesen 189 lakást érintett, a lakók között pedig sok külföldi is volt. Mintegy 500 ember érintett, elég sok bérlő is van közöttük, nekik a tulajdonosokkal együtt kell megoldania az elhelyezést - mondta a tévének Bácskai János ferencvárosi polgármester.