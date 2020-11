Ügyes dobással állt elő a Café Frei és a Cserpes

Összefogott a két magyar sikermárka: üveges tejeskávét dobott piacra a Cserpes és a Café Frei.

A koronavírus-járvány is siettethette Frei Tamásék törekvését, hogy ne csak a kávézókban, de a kereskedelemben is minél több termékük elérhető legyen - számolt be a Forbes.hu.

A Cserpes kapuvári üzemében készülnek azok az üveges tejeskávék, amelyekben elsőként a kávézólánc három népszerű íze - nicaraguai dohány-kávé, guatemalai mogyoró-kávé és Costa Rica-i kókuszkávé - kapható, előre bekeverve a tejbe. Az eladási cél ízenként havi 100 ezer palack.

Nagyjából fél éve kerestük meg Cserpes Istvánt, a Cserpes Sajtműhely Kft. tulajdonosát - mondta Langár Tamás, a Café Frei Kft. vezérigazgatója a portálnak.

A családi kiszerelésű, azaz 0,75 literes üvegbe palackozott tejeskávét a Spar kezdte forgalmazni néhány hete. Emellett már a Cserpes tejivóiban és saját üzleteiben, a jövő héttől pedig abban a több száz kisboltban is meg lehet venni a kávékülönlegességeket, amelyekben a manufaktúra egyéb termékei is kaphatók.

Cserpes István szerint piaci rést találtak meg az itallal: az ilyen nagy kiszerelésű tejeskávé ritka, főként üvegben. Bár az üvegek nem visszaválthatók, a gyártók azt ajánlják, hogy mindenki vigye el azokat szelektív hulladékgyűjtőbe. Az orosházi üveggyár bármennyi tört üveget fel tud dolgozni - fogalmazott Cserpes.