Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ügyvédet vált a Kósa Lajost megkörnyékező "csengeri örökösnő"

Már nem Helmeczy László védi a csengeri örökösnőként elhíresült Sz. Gábornét - tudta meg a 24.hu. Hajzer László, egykori rendőrkapitány és a Fidesz-KDNP nyíregyházi önkormányzati korábbi frakcióvezető-helyettese látja el az ügyvédi feladatokat.

Állandóan reklamált, hogy nem tudom elintézni, hogy szabadlábra helyezzék vagy óvadék ellenében kijöhessen. Aztán egy a Fidesztől nem túl távoli kolléga anélkül, hogy tájékoztatott volna, megkereste egy közvetítőn keresztül az ügyfelemet. Ezek után mondtam Sz. Gábornénak, ha azt akarja, hogy ő képviselje tovább, akkor csatoljanak be egy meghatalmazást. Ez meg is történt. Ha védőként azt nem tudja elérni az ember, hogy legalább tanúként kihallgassák Kósa Lajost, akkor nincs értelme tovább erőlködni, úgyhogy visszaadtam az ügyet - magyarázta a hírportálnak Helmeczy László, hogy miért cserélte le őt a csengeri örökösnő a védői feladatnál.

Kósa Lajos fideszes politikus neve úgy merült fel az ügyben, hogy a 2018-as választás előtt előkerült egy hiteles közjegyzői okirat, amelyben a csengeri nő felkérte őt, hogy magyar államkötvényeket vásároljon neki 1300 milliárd forint értékű állítólagos örökségéből, majd a kötvényeket elhelyezze a megbízó számláján. A dokumentum szerint általános kezelési jogot is kapott volna a képviselő a számla felett. A szerződés tartalmazta, hogy a csengeri asszony emellett 800 millió forintos ajándékozási szerződést is készített, aminek kedvezményezettje Kósa Lajos 82 édesanyja lett volna.

Aztán az ügyben csalás miatt nyomozás indult a nő ellen: 368 millió forintnyi pénzt kapott az örökségre hivatkozva Sz. Gáborné különböző vállalkozóktól és magánszemélyektől. Azt azonban továbbra is tagadja, hogy bárkit is szándékosan be akart csapni. Elmondása szerint arra kellett neki a pénz, hogy hozzájusson a mesés hagyatékhoz, és fedezze a külföldi és a hazai ügyvédek költségeit és kiadásait.

Helmeczy a 24.hu-nak arról is beszélt, hogy őt sem fizette ki Sz. Gáborné, pedig mikor az Svájcba ment állítólagos gyógykezelésére, akkor többször meglátogatta. " A külföldi magyar ügyvédjének is több ezer svájci frankkal tartozik. Akkor fogom kiadni a papírjait, ha kifizeti a költségeimet. Voltam kint Svájcban, többször leutaztam hozzá vidékre is. Csak az utazások több százezer forintba kerültek."

Az ügyvéd - aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. számú választókörzetben a Demokratikus Koalíció jelöltje volt tavaly - azt mondja, hogy szerinte az új, Fidesz-közeli védő szerinte azért került a színre, mert Sz. Gáborné ügye végtelenül kellemetlen a kormánypártnak.