Új napelemes megoldás Magyarországon: mesterséges intelligencia a háztetőn

Innovatív kutatásokban vesz részt a mesterséges intelligenciára épülő napelemes rendszerek területén a miskolci PV Napenergia Szolgáltató és Kivitelező Kft. A cég a közelmúltban csatlakozott a Bravogroup Holdinghoz, de jelentős külföldi partnerekkel is rendelkezik. A PV Napenergia marketingmenedzserével, Bodnár Péterrel beszélgetett a Napi.hu.

- Milyen kutatásokban vesz részt a cég a mesterséges intelligenciára épülő napelemes rendszerek területén?

- Stratégiai üzleti partnerünk a német Solar Solutions GmbH, amely az AEG szolártermékeit forgalmazzak a világ több, mint 40 országában. Az általuk szervezett fejlesztésben valósult meg az AEG IMM szenzoros technológia megalkotása.

Ez egy IoT megoldás, amely révén a napelemekről egyesével lehet információt kapni működés közben. A hagyományos napelemes rendszereknél az inverter képes adatokat szolgáltatni a rendszer működéséről, vagy néhány sorba kapcsolt napelem egészének működéséről. Az IMM technológiánál közvetlenül ott történik a megfigyelés, ahol az villamosenergia keletkezik, tehát az egyes napelemeknél. Ezenkívül lehetséges az egy sorba, úgynevezett sztringre kötött napelemek vizsgálata, illetve az egész rendszer együttes működésének vizsgálata. Ezt a napelembe épített szenzorok által továbbított adatokból lehetséges, amely egy felhőalapú rendszeren elérhetővé és könnyen értelmezhetővé teszi adatokat a rendszer tulajdonosa, üzemeltetője számára online.

A mesterséges intelligencia segítségével valósul meg az adatelemzés, melynek köszönhetően egy esetleges meghibásodás gyorsan kiszűrhető és pontosan beazonosíthatóvá válik a hibás terület. Így a javítási idő is minimálisra csökken, hiszen nem kell keresgélni a hibát. Ennek elsősorban erőművekben, ipari üzemeknél van nagy jelentősége. A szenzorok az adott típusú napelemekbe gyárilag beépítettek, de utólag is felszerelhetőek.

Az Opten.hu adatai szerint a PV Napenergia Szolgáltató és Kivitelező Kft. 2019-ben 1,7 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, ez 70 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Adózás előtti eredménye közel 240 millió volt, ami több mint 350 százalékos emelkedést mutat egyetlen év alatt. 2020 januárjában még 58 ember dolgozott a cégnél, októberre a létszám 67 főre nőtt.

- Működik Magyarországon ezen a technológián alapuló rendszer?

- A technológia már a magyarországi piacon is elérhető. Az egyik első hazai példája az Abaújalpár határában található Solaris naperőmű. A hazai bevezetés során elsősorban az erőmű telepítő ügyfeleinknek, valamint az ipari létesítmények, mezőgazdasági üzemek számára telepítettünk az elmúlt három évben. Mintegy 8 megawatt (MW) teljesítménynél járunk az IMM-es (Individual Module Monitoring - a szerk.) rendszereknél.

Ez hozzájárul az intelligens energiagazdálkodáshoz, amely az Ipar 4.0 irányába viszi az üzemeknél alkalmazható napelemtechnológiát. A világon ráadásul mi használtuk ezt először erőmű méretű rendszerben, ezért az itt szerzett tapasztalatok révén a partnercég fejlesztőivel számos olyan információt és javaslatot osztottak meg a mérnökeink, amivel az eszköz még tovább fejlődik. A családi házaknál egyelőre néhány referenciával rendelkezünk, mert elsődlegesen a céges ügyfeleinknek kínáljuk a terméket.

- Úgy tudom, hogy Győrött a napenergia lakossági felhasználásánál értek el eredményeket.

- Ott egy másik innovációban működünk közre. Ez nem az IMM, bár itt is használható, ha az ügyfél szeretné és fizet érte. Ott egy társasházra telepítettünk napelemes rendszert, amely a lakások számára termel villamosenergiát. Ezzel a lakók a fogyasztásukkal arányos mértékben egy megállapodás keretében kapnak "zöldáramot".

Ez azért úttörő vállalkozás, mert eddig a társasházakban élőknek maximum a közös helységek számára lehetett megoldani a napelemekből származó elektromos áram felhasználását (lépcsőház-világítás, liftelektronika, alagsor-világítás). Ezzel már a lakásokba jut be a napelemekből származó áram egy elosztórendszer segítségével. A termék használata mellett megmaradt a hálózati kapcsolat is, tehát a lakók ellátásbiztonsága állandó, így gyakorlatilag ugyanaz valósul meg, mint családi házak esetén. Mivel üzembiztosan és kiválóan teljesít a rendszer, már az országban több helyen is tárgyalásokat folytatunk újabb társasházi rendszerek kiépítéséről.

- A közelmúltban a PV Napenergia csatlakozott Magyarország egyik legnagyobb magánkézben lévő infokommunikációs vállalkozásához, a Bravogroup Holdinghoz. Mi változott?



- A cégcsoport egységei magas színvonalú munkát és szolgáltatást nyújtanak, így ismertségük és megbízhatóságuk hitelesíti azt a befektetett munkát, amelyet immáron hetedik éve végzünk.

- Milyen jövőbeli terveik vannak?

- Rövidtávú célunk, hogy a megkezdett fejlesztéseinket lezárjuk, amelyek a hatékonyabb ügyfélkiszolgálásunkat segítik. Ezt követően szeretnénk a hazai napelemes piac top-5 cége közé kerülni. Hosszabb távú tervünk pedig nyitás a környező országok felé, mind viszonteladás, mind pedig a telepítés területén.