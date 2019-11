Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új bankhoz menne? Erre figyeljen!

A jegybank mindenkit arra buzdít, hogy nézze meg a legjobb ajánlatokat, és menjen át a jobb feltételeket és árakat kínáló bankhoz. Elvileg egyszerű a folyamat, a gyakorlatban úgy tűnik, mégsem mindig annyira.

A bankváltástól sokan idegenkednek, mert az ügyintézést bonyolultnak és időigényesnek tartják - még akkor is, ha csak egy szimpla bankszámláról van szó. A pénzintézeteknek nem érdeke, hogy időt spóroljanak nekünk, nem erőltetik ezt az ügymenetet, és van néhány buktató is.

A Bank360 a gyakorlatban is végigvitte az egyszerűsített bankváltás folyamatát, és több banknál érdeklődött a pontos részletek után.

Az egyszerűsített, vagy más néven "egyablakos" bankváltás azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek számára gördülékenyebbé tegye a váltást. Az egyszerűsített ügymenetre 2016 óta van lehetőség. A legfontosabb előnye, hogy ideális esetben nem kell mindkét bankba bemenni ügyet intézni, elég azt a pénzintézetet felkeresni, ahol számlát szeretnénk nyitni. A további adminisztrációt pedig a két bank elintézi egymás között.

A folyamat így néz ki:

Megnyitjuk a választott bankban az új számlát - ha időpontot foglalunk, ez maximum egy órát vesz igénybe.

Ezzel egyidőben beadjuk a számlaváltási meghatalmazást az új szolgáltatónak - ez alapján fogják a bankok átvezetni a csoportos beszedésekre és a rendszeres átutalásokra vonatkozó adatokat.

A választott bank jelzi az igényt a régi bank felé - ez legfeljebb két munkanapot vesz igénybe.

A régi szolgáltató átadja a szükséges adatokat a választott pénzintézetnek - ez maximum öt munkanapot vesz igénybe.

Ha ez megtörtént, akkor az új szolgáltatónál megnyílik a számla.

Az új bank rögzít minden adatot, és egyeztet, ha erre van szükség - ez további öt munkanapot vesz igénybe.

Régi számla bezárása - egy munkanap.

Így mindennel együtt maximum 13 munkanapot vesz igénybe az egyszerűsített bankváltás, és ideális esetben csak egyszer kell elmenni a bankba, a folyamat elején. A többit már a bankok intézik el egymás között. Ha valami probléma felmerül közben, akkor a folyamat megakadhat.

A portál tapasztalatai szerint a bankok nem fogják rábeszélni az ügyfeleket. Az egyszerűsített bankváltás elsősorban a csoportos beszedések és a rendszeres bejövő és kimenő átutalások adminisztrációját könnyíti meg. A pénzintézeteknél szerzett információk alapján ha ezek közül egyik sem aktuális, akkor felesleges belevágni az egyszerűsített bankváltásba, mert a hagyományos út egyszerűbb és gyorsabb.

Ez azonban csak rájuk igaz, hiszen a bank így megspórolja a több napig tartó egyeztetést a korábbi számlavezető bankkal, az ügyfél pedig így is, úgy is hozzájuk viszi át a pénzét. Az ügyfeleknek azonban el kell menniük a régi bankhoz, és be kell zárni a számlát, ami legalább olyan hosszú procedúra lesz, mint az új számla megnyitása. - Tehát, ha szeretnénk egy banklátogatással letudni a váltást, ragaszkodjunk az egyszerűsített megoldáshoz - írja a Bank360.

A banki ügyintézés során egyetlen hátrányra bukkantak: egyszerűsített bankváltással nem lehet otthonról online megnyitni az új számlát, mivel a papíralapú meghatalmazás leadására van szükség, erre a nyilatkozatra azonban minden egyes bank esetében szükség van, ha egyablakos bankváltással próbálkoznánk.

Elméletben az ügyfél feladata az egyszerűsített váltásnál ugyanaz, mint a hagyományos számlanyitásnál, egy kivétellel: ki kell tölteni egy számlaváltási meghatalmazást. A Bank360 tapasztalatai szerint a számlaváltási meghatalmazás körülbelül 10-15 perccel hosszabbította meg a folyamatot - a másik oldalon viszont időt spóroltunk, hiszen a korábbi számlavezető bankba már nem kell bemenni a zárás miatt.

Viszont ha valami problémát találnak a bankok az egyeztetésnél, megakad a folyamat.

Ha a megszüntetett bankszámlához folyószámlahitel is tartozik, akkor fontos, hogy ezen a téren ne legyen elmaradás. Ha ez nem teljesül, akkor nem lehet szerződést bontani a pénzintézettel.

Ha az újonnan nyitott számlához is szeretnénk igényelni folyószámlahitelt, akkor újra át kell esni a hitelbírálaton.

Ha részletfizetéssel egyenlítjük ki a NAV felé az adótartozásunkat, biztos, hogy a bank el fogja utasítani a bankváltási kérelmet. A számla egyszerűsített bankváltással nem szüntethető meg, ha inkasszó, hatósági átutalás, átutalási végzés, vagy végrehajtási eljárás kapcsán letiltást jegyeztek be.

Személyi kölcsönöknél és lakáshiteleknél is előjöhet, hogy a kölcsön csak bankszámlanyitással együtt igényelhető. Ha még tart a hitel futamideje, akkor a számlavezető bank kérheti a számla fenntartását.

Bankváltásnál a legfontosabb szempont a korábbi számlavezető számára, hogy be tudja azonosítani az ügyfelet, és megbizonyosodjon arról, hogy valóban tőle érkezett a kérelem - hiszen személyesen nem találkoznak ennél az ügyletnél. Ennek az egyik módja az aláírás ellenőrzése: ha a régi szignó nem egyezik meg az új banknál lévő aláírással, akkor elutasíthatja a kérelmet a pénzintézet.

Nemcsak az aláírásnál jelenthet problémát, ha eltérést tapasztalnak a bankok, hanem a személyes adatoknál is. Éppen ezért minden esetben érdemes jelezni a bank felé, ha megváltozott a nevünk, lakcímünk, személyi igazolvány számunk vagy a telefonszámunk. Ezt az ügyfelek nagy része minden bizonnyal megtette a közelmúltban, az adategyeztetési kötelezettsége miatt.

Nem véletlenül hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank arra, hogy hagyjunk egy kisebb összeget a régi számlán, hiszen előfordulhatnak terhelések. A bank még levonhatja időarányosan a számlavezetéshez kapcsolódó költségeket, illetve az esetleges külföldi vásárlások terhelései is csúszhatnak. Ha akár csak egy kisebb tétel miatt negatívba fordul az egyenleg, akkor a bank el fogja utasítani az egyszerűsített bankváltásra vonatkozó kérelmet.

Ha a bankváltás valami miatt megakad, a régi számlavezető keresni fogja az ügyfelet, legkésőbb két banki munkanapon belül.