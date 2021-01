Új befektetést találtak a magyarok - sorra dőlnek a rekordok

A tavalyi aukciós piac magyar sztárja a kortársak közül - az ősszel elhunyt - Reigl Judit volt: az ő alkotását adták el a legdrágábban (44 millió forintért), az ő művei hozták a legtöbb éves bevételt (125 milliót), és ő vezeti a 2011 és 2020 közötti összesített aukciós értékesítési rangsort is (952 millióval).

A 2020-as év Magyarországon egyértelműen a kortársak, ezen belül is az élő művészek sikerét hozta. A kereslet növekedésével az árak emelkedése is tovább folytatódott, különösen azoknál a művészeknél, akiknek már az elsődleges piacon is alig lehet hozzájutni egyedi munkáihoz - írja közleményében a Műtárgy.com portál és az Art Advisory Budapest tanácsadó iroda, amelyek 2017 óta adják ki A magyar aukciós piac című, évente frissített kiadványukat.

Az eredményekben jelentős szerepet játszott, hogy egyre több aukciósház kínálatában erősödik az élő művészek reprezentációja. A vírushelyzet miatt felgyorsultak az aukciósházak digitális projektjei és sok háznak már önálló online aukciós rendszere működik. Ez a digitális átállás tette lehetővé, hogy ősszel, az offline aukciók hiányában is rendkívül magas, egy-egy életműben korábban nem látott árak születtek a licitharcokban.

A 2019-es listavezető Nádler Istvánt megelőzve - az ősszel elhunyt - Reigl Judit vezeti a kortárs, élő művészek éves aukciós bevételeiről készült 2020-as rangsort, 125 millió forintos bevétellel. A lista a leütési árak alapján készült, a vásárlói jutalékokat nem tartalmazza.

Top10 élő művész 2020-as aukciós eredménye

Név Forgalom (Ft)** Eladott mű (db) 1 Reigl Judit* 125 388 300

8 2 Nádler István 122 083 900

27 3 Lakner László 104 517 700

10 4 Bak Imre 81 302 700

10 5 Keserü Ilona 53 110 000

8 6 Molnár Vera 26 193 600

13 7 Ackermann Rita 14 691 900

4 8 Konok Tamás* 10 444 300

17 9 Konkoly Gyula 10 016 000

2 10 Molnár Sándor 8 500 000

1

*2020-ban elhunytak**A külföldi eladásnál napi MNB árfolyamon átszámítva.Forrás: Műtárgy.com, Art Advisory



A 2020-as aukciókon legdrágábban eladott műalkotások listáját is Reigl Judit egyik munkája vezeti, a Gomolygás, csavarás, oszlop, fém című, 44 millió forinttal (lásd fenti képen), amelyet a Virág Judit Galéria és Aukciósház bocsátott árverésre. A második helyen Bak Imre Narancs című festménye áll, amelyet Varsóban, a Polswiss Art aukciósház ütött le csaknem 40 millió forintért.



Poliswiss Art Facebook oldala/műtárgy.com Bak Imre: Orange (1969)Poliswiss Art Facebook oldala/műtárgy.com

Lakner László műve a harmadik helyen áll, tőle még további két munka is szerepel a toplistán. Nádler István két kiemelkedő munkája került fel a 10-es listára, Keserü Ilonától pedig egy 1969-es alkotás, amelyet itthon ütöttek le 28 millió forintért - írja a Műtárgy.com.

Élő művészek Top10 legdrágább műve 2020-ban

Név Cím Keletkezés Leütési ár (Ft) Aukció dátuma Aukciósház 1 Reigl Judit Gomolygás, csavarás, oszlop, fém 1984 44,0 2020.11.15. Virág Judit Galéria 2 Bak Imre Narancs 1969 39,1 2020.10.13. Polswiss Art 3 Lakner László Rózsák 1969 36,0 2020.11.15. Virág Judit Galéria 4 Nádler István Szisztéma két rétegben 1981 32,0 2020.12.15. Bodó Galéria 5 Keserü Ilona Cérnás 1969 28,0 2020.11.15. Virág Judit Galéria 6 Reigl Judit Ecriture en masse 1959 25,0 2020.12.2. Sotheby's 7 Reigl Judit Expérience d'apesanteur 1966 25,0 2020.12.2. Sotheby's 8 Lakner László Celan 1982 22,0 2020.12.15. Bodó Galéria 9 Nádler István Fekete 1997 20,0 2020.12.18. Virág Judit Galéria 10 Lakner László Konyhai csendélet 1964 19,0 2020.12.18. Virág Judit Galéria

Forrás: Műtárgy.com, Art Advisory

Az élő magyar művészek 2011 és 2020 közötti összesített aukciós forgalma alapján készült rangsort is Reigl Judit vezeti 952 millió forint összbevétellel. A második Nádler István 254 millió, a harmadik Lakner László 220 millió, a negyedik Bak Imre 150 millió, és az ötödik Keserü Ilona 127 millió forint összbevétellel.