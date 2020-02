Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új csatornáknak örülhetnek a UPC Direct-ügyfelek

Március 17-én két SD és egy HD csatornával bővül a UPC Direct műholdas szolgáltatás kínálata, továbbá két csatorna alacsonyabb csomagba kerül - írja a DTV News.

A Life TV csatorna a Medium csomagba érkezik, a Viasat Nature és az Epic Drama HD pedig a Plus HD csomagba. Míg a már a csomag részét képező Viasat History és AXN csatornák a Plus HD-ból átkerülnek az alacsonyabb, Medium csomagba - számol be a szakportál.

A korábban már bejelentett RTLII HD és Film+ HD csatornák érkezéséről nincs információ.

