Új dimenzióba léptek a fizetések - Európa élvonalába került Magyarország

Elindult az azonnali fizetés Magyarországon. Hajnalban, reggel voltak kisebb fennakadások, de délutánra stabilizálódott a rendszer. Már első nap a tranzakciók csaknem fele az azonnali rendszeren ment át, amivel Európa élvonalába került Magyarország.

Elindult az azonnali fizetés Magyarországon, ez volt a magyar pénzügyi szektor legnagyobb közös fejlesztése, annak 35 tagja vett részt benne. Ez egy mérföldkő egy úton, ahol több ezer szakértő munkája átalakul több millió ember szolgáltatásává - mondta Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke. Patai arra kérte az ügyfeleket, hogy használják a jövőben az új fejlesztéseket, szeptembertől új szolgáltatások indulnak, később pedig számos új applikáció jelenhet meg, ami megváltoztatja a pénzügyi kultúrát, felpörög majd a pénz forgási sebessége.

Kötelező rendszer

Először 2015-ben vetődött fel az azonnali fizetés gondolata, az MNB 2016-ban tárta a koncepciót a bankrendszer elé - mondta Bartha Lajos, az MNB ügyvezetője. Korábban láttak már önkéntes alapon működő azonnali fizetési rendszereket, de olyan kötelező rendszert, mint a magyarországi még nem. A döntés, hogy kötelező lesz, jó döntésnek bizonyult - hangsúlyozta Bartha. Magyarország már az első nap az élvonalba került az azonnali fizetési rendszerű országok sorában, már az első nap a tranzakciók 40-50 százaléka ezen a rendszeren keresztül bonyolódott le.

A készpénz használata drága a társadalom számára, a szürkegazdaság fenntartása nemkülönben. Az azonnali fizetés mindezek ellen hatékony eszköz lehet, emellett a bankszektor versenyképességének megőrzéséhez is elengedhetetlen, hiszen a fintech-cégek többsége a pénzforgalmi szolgáltatások piacára tört be.

Kisebb hibák, de már javították

A rendszer március 2-án 0 órakor indult, azoknak az utalása, akik hajnalban indítottak tranzakciókat, azonnal átment az utalása nemcsak a bankszámlaszámra, de telefonszámra, e-mail címre és adószámra, adóazonosítóra is. Voltak apróbb fennakadások, néhány helyen nem indultak el a másodlagos azonosítók, leálltak a rendszerek, de reggelre a hajnali problémák zöme megszűnt. Március 2-án délután már stabilan működött minden rendszer - hangzott el a sajtótájékoztatón.

Szeptember 1-jén jönnek az újabb fejlesztések: bekerülnek a rendszerbe a csoportos, a kötegelt átutalások, vagyis az azonnali fizetési rendszerbe bekerülnek a bérek, fizetések is, a jövőben pedig lehetséges, hogy a nyugdíjak is. A Magyar Államkincstár fogadó oldalon került be a rendszerbe, az adóbefizetéseket tudja fogadni, a kifizetések viszont még nem az azonnali rendszeren keresztül teljesülnek. Bartha azt reméli, a fejlesztéseknek köszönhetően a jelenlegi 15-20 százalékos elektronikus fizetési arány 2030-ra 45-50 százalékosra nő majd.

40 milliárdos fejlesztés

A bankszektort sikeresnek látja az azonnali fizetés elindulását - mondta Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke. A fejlesztések 40 milliárd forintba kerültek. Az azonnali fizetés az átutalások új generációját jelenti, nem pusztán egy szolgáltatásjavító fejlesztés. A beruházások dacára az átutalások díja nem nőtt meg a magyar bankszektorban, a szolgáltatást a korábbi díjazással vehetik igénybe az ügyfelek. A tízmillió forintos limit, ameddig az azonnali fizetés teljesül, világviszonylatban is magasnak számít - mondta Becsei.

A bankszövetség továbbra is javasolja, hogy töröljék el a lakossági átutalások tranzakciós illetékterhét. Ez 10 milliárd forintos bevételtől fosztaná meg a költségvetést, de lehetővé tenné a csomag alapú számlacsomagokat, és fehérítené a gazdaságot.

Redundánsan működő biztonságos rendszert építettünk - mondta Selmeczi-Kovács Zsolt, a Giro Zrt. vezérigazgatója. Másodpercenként 500 tranzakciót tud a rendszer biztonságosan elszámolni, bár a tesztelés során 600 tranzakciót is sikerült. A Giro rendszerén az azonnali átutalások 99 százaléka egyetlen másodpercen belül átmegy. Az első nap kora délutánig 239 ezer azonnali tranzakció ment keresztül a Girón.