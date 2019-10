Új divat hódít a magyarok között - ezt teszi, aki ad magára

Gyűrű helyett ma már órát viselnek ékszerként a fiatalok. A BÁV Zrt. október 21-én tartja óraárverését a MOM Kulturális Központban. A kollekcióban megtaláljuk a repülés mérföldkövének számító Longines Lindbergh mellett a Revue Thommen magashegyi navigációs karóráját vagy éppen a búvárórák atyjának számító Omega Seamastert. Az aukció kapcsán a Szongoth Gergellyel, a BÁV óra- és ékszerszakértőjével beszélgettünk.

Axioart , 2019. október 18. péntek, 12:39 Fotó: Axioart - Női antik függőóra, BÁV

- Igaz, hogy Magyarországon eddig csak a BÁV tartott óraaukciót?

- Igen, hazánkban egyedül a BÁV tart óraárveréseket, az október 21-i esemény a 3. óraaukciónk lesz. Ezzel az árveréssel nyitja meg a BÁV az őszi-téli szezont, amit novemberben két napos művészeti aukció és decemberben két napos karácsonyi árverés követ. Az óraaukción 180 tétel kerül kalapács alá, a tételek kikiáltási ára 100 millió forint körül mozog. Az aukciós anyag nyugat-európai színvonalú: neves márkák mérnökileg is izgalmas óráira és gyűjtői darabokra licitálhatnak az érdeklődők. 200 éves, különleges zsebórák és modern karórák is helyet kaptak az anyagban.

A BÁV szeretne nyitni az Y generáció felé. A fiatalabb generáció nem visel pecsétgyűrűt vagy karláncot, viszont az órát a férfiak és a nők is ékszerként hordják, trend lett az óraviselés. Az aukción a használt darabokat lényegesen kedvezőbb áron lehet beszerezni, mintha valaki újonnan próbálná megvenni őket. Az órák jó műszaki állapotúak, nagy részüknél még a certifikát doboz is megvan, az aukcionált órákhoz pedig garanciát adunk.



Axioart Szongoth Gergely, a BÁV óra- és ékszerszakértőjeAxioart

- Léteznek még órásmesterek, akikhez el lehet vinni a nem működő vagy karbantartásra szoruló órákat?

- Órásmesterekkel sajnos nem állunk túl jól. Pár éve megszüntették a szakmai oktatást, de azért szerencsére vannak még lelkes emberek, illetve olyan családtagok, akik továbbviszik a mesterséget. Találni szakembert és vannak szakszervizek is. Hasonlóan az autókhoz a mechanikus órákat pár évente szervizelni kell, ilyenkor apró darabjaira szedik az órát, minden fogaskereket megkennek, kitisztítják, majd újra összerakják. Egy szervizelés után 2-3 évig tökéletesen jár az óra. Ha a szervizelést elhalasztjuk, akkor egy autóhoz hasonlóan előjönnek a kisebb-nagyobb műszaki hibák. A szervizelést az órák meghálálják. Az aukción szerepel olyan 50-80 éves IWC Schaffhausen és Patek Philippe óra, amit hordtak, de az odafigyelésnek köszönhetően tökéletes a műszaki állapotuk.

- Hordásra vagy gyűjtésre vásárolnak órát az emberek?

- A zsebórákat inkább gyűjtik, mint hordják. Az aukciós anyagban jópár gyűjtői zsebóra és asztali óra is szerepel. Gyűjtő darab az a Patek Philippe arany női zsebóra, amin a beadó dédnagymamájának a monogramja szerepel. Az óra fedele zománcozott, a monogramot igazgyöngyökből rakták ki.

Gyűjtői szempontból csúcsdarab a közel 200 éves, női antik függőóra is. A dupla fedelű óra tokkal együtt csupán 1,8 mm. Ebbe a vastagságba kellet beleférnie a számlapnak, az óraszerkezetnek és a fogaskerekeknek. A vékonyság azért is izgalmas, mert a modern, legvékonyabb órák szintén 1,7-1,8 mm vastagságúak. Nem tudjuk, hogy ezt a 200 éves darabot hogy csinálták, de vékonysága most is rekorder.

A kézi véséssel díszített óra tökéletesen működik, egyedül a repedt üveget kellett javítani. Az óra cilinder járatú, racsnis kulcsa is egy műremek.

A Zenith zsebórája is nagyon izgalmas darab és a tokot achát drágakőből csiszolták. Az óra 180 ezer forintos indulóára jóval a nemzetközi ár alatt van. Az aukció napján majd kiderül, hány ember szeretett bele ebbe a tételbe.

Ha az aukciós katalógus elejére lapozunk, az 1-es és a 3-as tétel kinézetre nem tűnik izgalmas darabnak. Az Art Deco Ormo női karóra és a Cortébert acél férfi karóra az 1940-es években érkezett Svájcból és soha nem használta őket senki. A tulajdonos üzletét egyik napról a másikra államosították, szerencsére az órák nagy részét még ki tudta menteni.

Aukción értéknövelő tényező, ha ismerjük az óra előéletét, tudjuk milyen alkalomra adták ki és kik hordták az adott típust. A Corum Double Eagle férfi karóra számlapját egy 1896-os arany 900 Liberty éremből alakították ki. Ahogy a 900 Liberty érem úgy az óra is gyűjtői darab, több amerikai elnök hordott ilyet.

Corum Double Eagle arany férfi karóra

A teljes méretért kattintson a képre!



Ha már behoztam az amerikai elnököket, akkor nagyon érdekes darab a Revue Thommen Cricket ébresztős férfi karóra. Az óra érdekessége, hogy két mechanikus szerkezetet alakítottak ki, az egyik szerkezet maga az óra, a másik szerkezet a mechanikus csörgős, felhúzós ébresztő. A szerkezet feltalálója Ditisheim 1953-ban ajándékozott egy órát Herry Truman amerikai elnöknek, aki annyira beleszeretett, hogy minden nyilvános szereplésén ezt viselte. Az óra ma az amerikai elnökök hivatalos órája, a beiktatásnál minden elnök kap egy ilyet.

- Az aukciós anyagot végignézve több olyan férfi órán is megakadt a szemem, amit ma akár nők is hordhatnak.



- A nők között divat lett a férfi karórák vagy a nagyobb méretű órák viselése. A Rolex Cellini arany férfi karórát egy női kézen is el tudom képzelni. A Rolex órák nemzetközileg is keresettek. Éves szinten a Rolex kevesebb órát gyárt, mint amire igény van, ezért a használt piacon is óriási az érdeklődés. Az októberi aukció egyik legnagyobb dobása egy Rolex GMT-Master II karóra lesz. Az 1955-ben bemutatott eredeti modell hivatásos pilótáknak készült, de idővel ez vált a világutazók kedvenc karórájává is. Nem túlzás azt állítani, hogy ma a Rolex sportmodelljeiért verekednek az emberek. A tavalyi árverésünk után kaptunk egy olyan kritikát, hogy kevés volt a női óra, ezért a mostani anyagba több női órát is beválogattunk.

Rolex GMT-Master II férfi karóra

A teljes méretért kattintson a képre!



- Hogy kerültek be árverésre az órák?

- A tételek fele a BÁV tulajdona, ezeket a darabokat évek óta gyűjtjük és ápoljuk. A BÁV speciális óra-zálog tevékenységet folytat. Azon kívül ügyfelek is megbíznak bennünket az értékesítéssel, az első két árverés eredménye pedig azt mutatja, hogy érdemes az órákat aukcionálni. Van egy svájci gyűjtőnk, aki nem Svájcban, az órák hazájában értékesíti az óráit, hanem nálunk. Azt gondolom ez már önmagában is nagy megtiszteltetés.

- Az asztali órák közül melyik tételeket emelnéd ki?

- A Jaeger-LeCoultre asztali óra csontvázszerkezete lenyűgöző, olyan mintha egy nyitott szívműtéten lennénk és látnánk dobogni a szívet. Illetve a Jaeger-LeCoultre Atmos Astrology órája is rendkívüli darab. Az asztali óra klóretil gáz tartályának köszönhetően a hőmérséklet változásával képes járástartalékot képezni, azaz emberi beavatkozás nélkül önjáró, örökmozgó.

- Az aukció előtt sokan bejönnek felpróbálni a kinézett darabot?

- A külföldi vásárlóink inkább kérdéseket tesznek fel és plusz fotókat kérnek. A magyar vevők általában felpróbálják az órát. Az a tapasztalatom, hogy a kiállításra már úgy érkeznek az emberek, hogy online megnézték a katalógust, itt felpróbálják a kiszemelt órákat, otthon újra előveszik a nyomtatott katalógust és az árverésre már csak licitálni jönnek. A licitálásra több mód van: lehet telefonon, vételi megbízás adásával, a helyszínen és online is licitet adni.

- Ha valaki szeretne óraszakértő lenni, hol tanulhat?

- Én gyárilag ékszerész vagyok, a BÁV-nál ékszerekkel, drágakövekkel foglalkozom és jó ideje aukciós vezetői pozíciót is betöltök. 18 éve foglalkozom ékszerek, drágakövek és órák felvásárlásával. A hölgy kollégák annyira nem szerették a mechanikus dolgokat, így nekem jutottak az órák. Önállóan, autodidakta módon képeztem ki magam. Tudásban sokat adott az, hogy a BÁV-nál erős a felvásárlás és élőben is láthattam az órákat és én katalogizáltam őket. Az újabb generáció interneten tanul meg mindent, így nem biztos, hogy volt alkalmuk élőben látni és kézben tartani az adott órát. Én átmenet vagyok a kettő között.

- Jó befektetés órát vásárolni?

- Szerintem jó. Az egyedüli dolog, ami mindig velünk lehet. Gyakorlatilag nincs olyan helyzet az életünkben, amikor ne viselhetnénk órát. A hordás miatt és az érzelmek miatt is jó befektetés, azon kívül van funkciója, méri az időt.

- Ha egyetlen egy tételt megkaphatnál az árverési anyagból melyiket választanád?

- Elsőnek azt kellene eldöntenem, hogy gyűjtői különlegességet vagy hordható órát választok. Valószínűleg a Rolex GMT-Master II karórát vinném haza, szeretem a vonalat, amit képviselnek és gyakran tudnám hordani. Műszakilag tudni kell a Rolexről, hogy hiába tömeggyártmány, mégis elképesztő minőséget produkálnak, ennek köszönhetik világhírüket és magas áraikat.