Új elkerülő utat terveznek Győrnél

A zalaegerszegi székhelyű Pannonway Építő Kft. készítheti el a Győrt keletről elkerülő út előkészítési terveit. A becsült ellenérték 191 millió forint volt, a nyertes 168 millióért vállalta a munkát.

A nyílt közbeszerzés eredményét az ajánlatkérő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben.

A nyertes feladata az egészen a szlovák határig húzódó út fejlesztésének előkészítéséhez szükséges tanulmányterv, környezeti hatástanulmány elkészítése, továbbá a környezetvédelmi engedély megszerzése. A teljes szakaszon vizsgálni szükséges a meglévő 14-es számú főút fejlesztésének a lehetőségét, valamint az új nyomvonalon történő kialakítást is, ideértve a meglévő Duna-híd bővítésének, illetve új Duna-híd építésének a lehetőségét is. Győr és Vámosszabadi között egy új, négy kilométer hosszú kerékpárút is épül majd.

A nyertessel a NIF október 16-án kötött szerződést.

Indult még a tenderen a Roden Kft. együtt az Unitef-83 Zrt.-vel, az ő ajánlati áruk 199 millió forint volt, míg a SpeciálTerv Építőmérnöki Kft. 172 millió forintért vállalta volna a tervezést.