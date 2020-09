Új eMAG-bolt nyílt Budapesten

Az eMAG az Erzsébet körúti üzlete után egy nagyobb alapterületű bemutatótermet nyitott a budapesti Mammut bevásárlóközpontban.

Az új egység saját raktárral is rendelkezik, ahol több ezer termék kapott helyet és az utcáról betérő vásárlókat is kiszolgálják. Sőt, ebben az esetben is él az online vásárlásokra jellemző 14 napos elállási jog, minden termékkategória esetében, amelyre ez vonatkozik.

A legelső eMAG-szaküzlethez hasonlóan itt is lehetséges a webáruházban feladott megrendelések átvétele: minden raktáron lévő termék megrendelés esetén már másnap átvehető.

A Mammutban lévő eMAG üzletben szeptember 21. és 27. között nyitási akcióval várja az érdeklődőket, amelynek keretében a slágerterméknek számító okostelefonok, tévék mellett "true wireless" fülhallgatók, okosórák és háztartási eszközök lesznek elérhetők jelentős kedvezménnyel.

Mivel az akciók idején hosszú sorok alakulnak ki, a cég kéri, hogy mindenki tartsa be a járványügyi szabályokat.