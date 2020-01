Új filmcsatorna indult Magyarországon

Elrajtolt az orosz filmeket kínáló Russian Kino tévécsatorna Magyarországon, elsőként a Vidanet kábelszolgáltatónál. A csatornát a Viasat World médiavállalat indította el.

Domokos Erika , 2020. január 21. kedd, 12:38 Fotó: Napi.hu - Viasat World. Részlet az Attraction című filmből.

2020 januárjától elsőként a Vidanet kínálatában található meg a Russian Kino tévécsatorna, amely eredeti nyelven orosz filmeket sugároz. A csatorna orosz klasszikust és kultfilmet is sugároz, 1948-tól napjainkig készült filmek széles repertoárját sorakoztatja fel - közölték a cégek.

A Vidanet kínálatában a 189-es csatornahelyen szerepel az orosz nyelvű filmes csatorna, de tárgyalások folynak további kábelszolgáltatókkal is.

A TV 1000 Russian Kinot a Viasat World médiavállalat indította útjára. A cég gondozza többek között az Epic Drama kosztümös drámasorozatait, az extrém foglalatosságokat felsorakoztató Viasat Explore, a történelmet több nézőpontból is bemutató Viasat History, valamint a Viasat Nature természetfilmes csatornákat.

A Russian Kino csatorna 2005-ben indult útjára Oroszországban, illetve a Független Államok Közösségében, majd a következő években további 17 ország közel 1,4 millió háztartásában vált elérhetővé a balkáni régiótól Közép-Kelet-Európán át az Egyesült Államokig.

Vetítik például a Legend No. 17-et, azaz az orosz jégkorong legenda, Valeri Kharlamov életrajzát; a The Tolstoy Defense című sokszoros díjnyertes drámát is, annak az eseménynek a tragikus történetét, amelyben Lev Nyikolajevics Tolsztoj is részt vett. Prityazheine/Attraction című filmjével a földönkívüli misztikumok rajongóinak kedvez, de még a horror műfaj kedvelői is találnak érdekességet maguknak, ha például a Queen of Spades: Through the Looking Glass című friss alkotást választják - írták közleményükben.