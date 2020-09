Új gázszerződést kötött a kormány, de kérdés, mi lesz belőle

Történelmi, hosszú távú gázvásárlási megállapodás született a Shellel, lekötötték a visszagázosításhoz szükséges kapacitásokat, ezzel mindkét feltétel teljesült a cseppfolyósított gáz (lng) érkezéséhez a krk-i LNG terminálról - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. földgázkereskedő vállalata 2021. január elsejétől 2027. október 1-jéig éves szinten egymilliárd köbméteres kapacitást foglalt le a horvátországi Krk LNG-termináljában, amely jövő év januárjában kezdi meg működését - jelentette be a külügyér.

Évente egymilliárd köbméter cseppfolyósított gáz érkezik majd, amelyet a visszagázosítást követően Magyarországra szállítanak a magyar-horvát gázvezetéken keresztül. Mindez azt jelenti, hogy 2027 végéig a magyar gázszükséglet tíz százalékát a krk-i lng-terminálról fedezik majd - mondta.

Kifejtette, a Shellel hosszú távú vásárlási szerződést kötöttek hat évre úgy, hogy évente 250 millió köbméter cseppfolyósított gázt vásárolnak majd. Ez az első hosszú távú szerződés Magyarország történelmében nyugati szereplővel. A szerződést olyan versenyképes áron kötötték, amelynek nyomán a magyar rezsicsökkentés eredményeit, vívmányait meg tudják védeni - tette hozzá Szijjártó.

A lépés több szempontból is érdekes, mert a magyar földgázkereskedelemért a legkevésbé az MVM a felelős: ez leginkább az FGSZ Földgázszállítási Zrt., valamint a Magyar Földgázkereskedő Zrt. bonyolítja. De a krk-i terminálnál nyáron lejárt kapacitásértékesítési aukción is az MFGK Croatia (az MVM horvát érdekeltsége) vásárolt be jelentősen: a 2020/2021-es gazdasági évre 666 millió köbméter természetes gázra tett ajánlatot, az elkövetkező hat évben pedig évente 1014 milliárd köbméterre. Egy másik magyar gázpiaci szereplő, a MET helyi leánya pedig félmilliárd köbméterre tett ajánlatot a következő három éves szállításoknál.

A terminál megépítését több mint 25 éve tervezik, 2011 után már úgy tűnt, megkezdődhet a beruházás, de többnyire a magyar fél tétlensége, vagy ellenirányú lépései miatt nem kezdődhetett el a beruházás. Idén már azzal számoltak, hogy a gázállomás kiépítése 2021-re meg lehet, de pontos átadási dátumot nem közöltek még.

A projekt leginkább az Egyesült Államok számára fontos, amely az lng-piac egyik legnagyobb szereplője, de az állomásra érkezhet katari és észak-afrikai gáz is, valamint Oroszország is cseppfolyósítja már a földgázt, tehát akár az is befuthat majd a horvát terminálon keresztül Magyarországra. Washington terve, hogy az lng-vel visszaszorítja Moszkva szerepét és befolyását a régióban, ezért több alkalommal is kikeltek a Gazprom új vezetéképítései ellen a térségben. A magyar-amerikai diplomáciai találkozókon is rendre előjött a gázterminál kérdése.