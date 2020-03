Új gyorsszerviz nyílt az M1-M7 kivezetője mellett

Márkafüggetlen gyorsszervizt nyitott a Continental a XI. kerületben, az M1-M7 kivezetője mellett - jelentette be Rábai Dániel, a Continental Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója és Pócsik László, a Continental Centrum nevű szervizpont társtulajdonosa.

Új, márkafüggetlen szervizpontot nyit az M1-M7 kivezetője mellett a Continental, ahol az abroncscserén- és javításon kívül olyan kisebb javításokat is el lehet végeztetni, mint a fékcsere a légkondicionáló tisztítása, vagy a fényszóró beállítása - mondta Rábai Dániel, a Continental Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója a szervizpont megnyitóján.

A Continental Centrum nevű szerviz - amely egyben értékesítési pont is - a Nissan Centrum Vizsla utcai telephelyén nyílik és a két cég szervizei együtt is működnek majd. A Continental itt képzi majd a kiskereskedő partnereit is.

A cég ígérete szerint a műhelyben csak az eredetivel megegyező minőségű, első gyári beszállítótól származó alkatrészeket használnak, melynek ára az utángyártott piacról vásárolva kedvezőbb a gyári csomagolású alkatrészeknél.

A szerviz elsősorban a három és tíz év közötti személyautók, kishaszonjárművek és motorkerékpárokat vár, így nem csak a magánszemélyeket, hanem a kis- és középvállalkozói szektor képviselőit is. A tervek szerint garanciacsomagokat is kínálnak majd.

A kép forrása: Continental

A javított autókat tisztán adják át, az elhúzódó javítások esetén csereautót biztosítanak. A szervizfolyamatot online nyomon lehet követni és később egy időpontfoglalási rendszert is elindítanak.- mondta Pócsik László, a Continental Centrum társtulajdonosa.

A gyorsszerviz struktúrája alapvetően elválik a márkaszervizétől. Apróbb javításokat minden nehézség nélkül el lehet végezni, a mélyebb javításokat azonban nem tudják felelősségteljesen vállalni - tette hozzá.

A Continental együttes forgalma 2019-ben várhatóan eléri a 44.5 milliárd eurót. Jelenleg a cégcsoport több mint 240 000 alkalmazottat foglalkoztat 59 országban. Magyarországon hét gyárral, egy gumiabroncs kereskedelmi képviselettel, egy logisztikai központtal, valamint egy mesterséges intelligencia fejlesztő központtal van jelen és a bérelt munkaerővel együtt több, mint nyolcezer munkavállalót foglalkoztat.

A vállalat debreceni elektronikai gyárának zöldmezős beruházása 2018. harmadik negyedévében kezdődött el. 2018-ban a gumiabroncs divízió a világ 24 helyszínén jelen lévő termelő, fejlesztő és kereskedelmi egységei közreműködésével, több mint 56.000 munkatárs részvételével közel 11,4 milliárd eurós forgalmat ért el.