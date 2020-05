Új hír jött a veszélyes ásványvízről

A koronavírus-járvány alatt is szállítottak a vérellátóhoz a veszélyes baktériumot tartalmazó ásványvízből, annak ellenére, hogy a kórokozó akár tüdőgyulladást is okozhat.

Azt követően is szállított a Hírös ásványvízből az Országos Vérellátó Szolgálathoz a Gladiolus Kft., hogy kiderült, akár tüdőgyulladást is okozó veszélyes baktériumot tartalmaz az ásványvíz - tudta meg a 24.hu. Mindez ráadásul a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet március 11-ei elrendelése után történt.

A hírportál március elején akkreditált laboratóriumban vizsgáltatta be a Hírös ásványvizet, és abban a Pseudomonas aeruginosa nevű baktérium jelenlétét mutatta ki a teszt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) besorolása alapján ez az antibiotikumoknak nagyban ellenálló baktériumok közé tartozik, a legyengült immunrendszerű, alapbetegséggel küzdő embereket betegítheti meg, több szervben fertőzést, akár tüdőgyulladást is okozhat, ezért a higiéniai előírások és jogszabályok kikötik, hogy ilyen baktériumot nem tartalmazhat az ivásra használt víz.

Az érintettek több csatornán keresztül is értesülhettek arról, hogy komoly probléma van a vízzel, ám március 16-án és 17-én a Gladiolus Kft. mégis szállított be félliteres kiszerelésű Hírös ásványvizet az Országos Vérellátó Szolgálathoz - ezt az OVSZ árulta el a hírportál kérdésére. A vérellátó ugyanakkor azt állítja, a két utolsó szállításból már nem kaptak a véradók. Előtte azonban igen.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, a baktériumot tartalmazó ásványvizet gyártó céget és a szállítót három héttel ezelőtt, április 24-én ismét megkeresték a 24.hu újságírói a kérdéseikkel, továbbá azok tulajdonosát és irányítóját, de azóta sem kaptak választ.