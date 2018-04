Új igazgatók az MFB-nél

Új vezetők érkeztek a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. csapatába: 2018 áprilisától Csont Dávid vezeti a kockázatkezelési divíziót, Dercsényi András pedig az üzleti divízióba tartozó finanszírozási igazgatóságot - adta hírül a bank.

Csont Dávid széleskörű hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező banki szakember, csaknem huszonöt éves szakmai múlttal. Szakmai pályafutását az Amerikai Egyesült Államokban, a Paine Webber Investment Bank-nál kezdte, majd Budapesten a CAIB Securities külföldi piacokért felelős igazgatójaként folytatta. 2003-tól a Citibank elnökhelyetteseként Budapesten, illetve 2006-tól Londonban dolgozott. 2008-tól Bécsben a Raiffeisen Bank igazgatójaként dolgozott, ahol a nemzetközi nagyvállalati ügyfélkörért volt felelős a közép-kelet európai régióban. MFB-s megbízatása előtt, 2011-től a CIB Bank nagyvállalati divízióját és projektfinanszírozási területét vezette. Csont diplomáját Miamiban, a Florida International University-n szerezte.

Dercsényi András több mint tizenöt éves tapasztalattal rendelkezik a vállalati- és lakossági finanszírozás, kockázat kezelés és work out területen, valamint banki leánycég ügyvezetőjeként és back office funkciókban. Az MFB-hez a Mark Zrt.-től érkezett, ahol 2015-től a kockázatkezelési vezetői, 2016-tól pedig a vezérigazgatói pozíciót is betöltötte, miközben az MSZVK Zrt. igazgatósági tagja és a Momentum Credit Zrt. ügyvezetője is volt. Pályája elején, 1995 és 1997 között az Ernst & Young Corporate Finance részlegénél menedzseri pozíciót töltött be. 1998-2000-ig az ABN AMRO Bank strukturált finanszírozásért felelős igazgató helyetteseként dolgozott, 2000 és 2012 között az Erste Bank és leányvállalatainál töltött be különböző pozíciókat: volt a projektfinanszírozási üzletág vezetője, kockázat kezelési projektvezető, az Immorent Zrt. ügyvezetője, később hozzá tartozott a privát ingatlanportfolió management, majd az Erste Ingatlan- és Lakás lízing Zrt-k értékesítési igazgatója lett. 2013-2015-ig a BDO Magyarország Corporate Finance üzletágában hozzá tartozott a takarékszövetkezeti integrációs projekt, valamint a Széchenyi Bank átvilágítási projekt vezetése.

Címlapfotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.

