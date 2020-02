Új kocsival szállítja az utasokat a MÁV

Csütörtökön délelőtt indult útnak az első új, belföldi forgalomra szánt másodosztályú IC+ kocsi, ami a Göcsej IC járatán Zalaegerszegre közlekedik. Az első húsz nemzetközi forgalomra szánt IC+ kocsi legyártását követően, 2019 augusztusában kezdődött el a hetven darab, belföldi forgalomra tervezett IC+ összeszerelése - jelentette be a MÁV Zrt.

A hetven darabos, belföldi forgalmú flotta 35 többcélú és 35 első osztályú járműből áll. Január végéig a huszadik "nyers" komplett kocsiszekrény készült el az összeállító készülékben, és 10 fényezett többcélú jármű szerelése, üzembe helyezése van folyamatban a szerelősoron. Három jármű készült el teljesen, ezek megkapták a próbaüzemi hatósági engedélyt, az első ma indult el Zalaegerszegre, holnaptól pedig a másik kettő is forgalomba áll. Az első három IC+ kocsi a Zalaegerszeget, Szombathelyt és Veszprémet Budapesttel összekötő Göcsej és Bakony InterCity vonatokban közlekedik - írta közleményében a MÁV.

Az első 12 másodosztályú IC+ kocsi, a Göcsej és Bakony IC-kben fog járni. A következő három kocsi műszakilag február végére lesz kész, hatósági engedélyeztetésük márciusban várható, ezt követően állhatnak majd forgalomba.

"A mostani 70-es szériában 35 első osztályú, prémium kategóriás IC+ kocsit is legyártunk. Az első osztályú jármű 2020 őszén, a 70-es széria utolsó darabja pedig 2021 nyarán állhat forgalomba. Az első osztályú bisztrókocsival is rendelkező IC+ jármű Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Szeged és Pécs felé fog várhatóan közlekedni. Megkezdődött továbbá az IC+ járműcsalád legújabb tagja, az IC+ vezérlőkocsi tervezése is. Első körben két prototípus legyártását a MÁV-Start Zrt. saját forrásból tervezi megvalósítani - mondta Kerékgyártó József, a MÁV-Start vezérigazgatója.

A MÁV-Start hosszú távú célja legalább 300 új IC+ kocsi legyártása a személyszállítási piac 2023-ban várható megnyitásáig. A tavaly decemberi kormányhatározat támogatja a vasúti személyszállítás ellátását biztosító járműpark fejlesztését, illetve a közszolgáltatás színvonalának javítását, ennek érdekében rendelte meg két ütemben 35+35 korszerű, nemzetközi forgalomban is használható IC+ vasúti személyvagon gyártását. Ez a hetvenes széria 31 milliárd forintból valósul meg, a vasúttársaság saját forrás mellett 15,3 milliárd forint kormányzati költségtérítést is kap.

Az IC+ kocsik számát évről évre növelve lehetőség lesz - az elöregedett járműflotta kiváltása mellett - az IC-hálózat kiterjesztésére, így további területek vonhatók be a minőségi vasúti szolgáltatásba - közölte a vasúttársaság.