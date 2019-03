Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új konzultációt indít a kormány

Országos konzultációs sorozatot indít az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) többek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) közösen a magyar mikro, kis- és közepes vállalkozások (kkv) helyzetének, fejlesztési lehetőségeinek megismerésére - jelentette be György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az országjárás első állomásán, Budapesten.

Az országos eseménysorozaton szerzett tapasztalatok összegzését is beépíti a minisztérium a vállalkozások megerősítését célzó készülő kkv-stratégiába.

A magyar kis és közepes vállalkozások minden elismerést megérdemelnek az elmúlt 8 évben mutatott teljesítményükért, ugyanis míg ebben az időszakban a gazdaság reálértelemben 24 százalékkal nőtt, a magyar kkv-k 27 százalékkal tudták növelni a hozzáadott értéküket, 46 százalékkal az export képességüket - véli György László államtitkár.

Parragh László, az MKIK elnöke szerint a konzultációk segítenek a kkv-szektor belső szerkezetének megismerésében, a problémák azonosításában. Mindez pedig azért fontos, mert a Magyarországon működő vállalkozások 99,8 százalékát a kkv-k adják.

Az MKIK szerint a kkv-knak ma olyan kihívásokkal kell megküzdeniük, mint a digitális átállás, az innovációs készség és exportképesség növelése, valamint a generációváltás. A kkv-kat érintő problémák közül példaként a munkaerőhiányt, a pénzügyi tudatosság hiányát és a folyamatosan növekvő béreket említette. Utóbbiról megjegyezte, ez azért jelent terhet a vállalkozásoknak, mert a bérek lényegesen gyorsabban nőnek mint a termelékenység.

A kamara elnöke szerint a kkv-kra növekedési tartalékként kell tekinteni, amely azt jelenti, hogy minden intézkedés, ami hozzájárul ezeknek a 250 embernél kevesebbet foglalkoztató cégeknek a felerősítéséhez, egyúttal az egész magyar gazdaság bővülését segíti.

Parragh László szerint a magyar gazdaság kiemelkedően jó állapotban van, erről tanúskodik valamennyi makrogazdasági adat, így a GDP és a foglalkoztatási mutató is. A gazdaság előtt álló következő feladat pedig az, hogyan tud a mostani termelés alapú rendszerből átlépni a tudás és innovációra épülő gazdaságpolitikára és ebbe a folyamatba hogyan tudja becsatolni a most még innovációs lemaradással küzdő kkv-kat is - írta az MTI.