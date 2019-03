Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új korszak a kgfb-nél - változás történt

Folytatódik a digitális kárbejelentő fejlesztése, amely jelenleg kategóriájában Magyarország egyik legnépszerűbb applikációjává nőtte ki magát - jelentette be a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz).

Csütörtök óta webes felületen - így akár a telefon böngészőjével, laptopon, tableten vagy asztali számítógépen - is kitölthető a Mabisz digitális kárbejelentője. Az eddig csak androidos, illetve iOS platformon működő alkalmazás mindkét webáruházban kategóriájában eddig is a legnépszerűbbek közé tartozott: január 8-i indulása óta már 173 ezren töltötték le. A biztosítótársaságokhoz ezen a módon elküldött kárbejelentések száma pedig már meghaladja az 1200-at.

Februárban, az indulást követő első teljes hónapban 570-en használták kárbejelentésre az alkalmazást, miközben a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási piacon résztvevő tizenhárom társasághoz 16027 kárbejelentés érkezett ebben az időszakban. A következő hónapokban egyre nőhet az arány, hiszen a digitális kárbejelentő gyorsabb, kényelmesebb ügyintézést tesz lehetővé, mint a hagyományos, papír alapú, kék-sárga nyomtatvány.

Az eddigi tapasztalatok szerint a legtöbben húsz-huszonöt perc, vagy annál rövidebb idő alatt töltik ki mobiltelefonjukon az E-kárbejelentőt. A minél gyorsabb ügyintézést segíti, hogy az ekar.hu oldalon - ahonnan az applikáció közvetlenül letölthető a Google Play-ből illetve az App Store-ból, illetve most már a webes alkalmazás is elindítható innen - már található egy demo változat is. Ezen

A magas letöltésszám ellenére a problémamentes felhasználók aránya továbbra is kilencvenkilenc százalék feletti - közölte a Mabisz. Egyre több biztosító kezdte már meg a QR kódok kiküldését ügyfeleinek, illetve helyezi el azokat az új szerződések megkötésekor a biztosítási dokumentumokon (díjigazolás, zöldkártya).

Az alkalmazás és a webes felület jelenleg két, Magyarországon biztosított gépjárművet érintő káresemény bejelentésére használható. Többes baleset esetén párosával lehet kitölteni. A papíralapú, kék-sárga nyomtatványt pedig továbbra is mindenki szabadon választhatja a balesetek bejelentéséhez. Azokban az esetekben, amelyekben az E-kárbejelentő alkalmazás valamilyen okból nem használható (külföldi vagy biztosítatlan gépjármű esetén), továbbra is a hagyományos kék-sárga nyomtatványra lesz szükség.