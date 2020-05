Új korszak előtt a benzinkutak

Elképzelhető, hogy a koronavírus-járvány felgyorsította az olaj korszakának lezárulását - véli a világ egyik legismertebb olajmultijának vezetője. Ugyanakkor még ő is csak találgatja, milyen hosszabb távú következményei lesznek a krízisnek.

Bernard Looney, a BP vezérigazgatója, aki február óta áll az olajmulti élén, úgy véli, hogy a koronavírus-járvány okozta változások várhatóan a pandémia levonulása után is velünk maradnak - derült ki a cégvezető Financial Timesnak (FT) adott interjújából. Looney azt is el tudja képzelni, hogy az egészségügyi válság nyomán visszazuhanó olajár az előjele az olajkereslet történelmi csúcsának, amely után elindul a hanyatlás, s egyben az emberiség fokozatosan érzékeny búcsút int a fekete aranynak.

A BP vezére biztos abban, hogy a járvány hatása növeli majd a következő években az olajvállalatok előtt álló kihívásokat. Az utazási korlátozások és a karanténok összességében nagyjából harmadával csökkentették a világ közel 100 millió hordós napi olajfelhasználását - emlékeztetett az FT. Looney szerint elképzelhető, hogy ez utóbbi szintet már nem lépi át a kereslet, például azért, mert a távoli munkavégzés elterjedtebb lesz, ami kevesebb utazással, s így üzemanyag-fogyasztással jár.

A cégvezető szerint nem tudjuk, hogyan fognak alakulni a dolgok, ő személy szerint biztosan nem tudja. Ezért nem zárja ki, hogy az emberiség elérte az úgynevezett peak oil időszakát. Az olajipari szakértők próbálják kitalálni, hogy a mostani keresletcsökkenésből mi marad vissza, azaz mennyire tartós lehet az olajfelhasználás visszaszorulása. A BP tavaly úgy becsülte, hogy az olajfogyasztás még egy évtizedig nőhet, aztán az 2030-as években érheti el a tetőpontját.