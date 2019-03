Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új korszakra készül a WizzAir: frissítették a flottát

Átvette csütörtökön Hamburgban a magyar hátterű Wizz Air diszkont légitársaság az első Airbus A321neo típusú repülőgépét; az új típus halkabb és gazdaságosabban üzemeltethető.

A HA-LVA lajstromú gépet Molnár Attila kapitány és Alföldi Bence első tiszt vezette az Airbus hamburgi üzeméből Budapestre, ahol a szokásoknak megfelelően vízsugárral köszöntötték az új gépet - tudósított az MTI.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója Hamburgban, a gép átvétele előtt tartott sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a neo gépeknél az egy székre vetített költség 20 százalékkal, a hajtóművek által kibocsátott zaj pedig 50 százalékkal alacsonyabb, mint a jelenleg használt Airbusoknál. Hozzátette: ez a jegyárak további csökkenését is hozhatja, amire a társaságnak szüksége van, mivel a kelet-közép-európai régió országaiban sok még a fejlődési potenciál, de stimulálni kell a piacokat.

A vezérigazgató szerint mára a Wizz Air lett Európa legalacsonyabb költségszinten üzemelő légitársasága, és ebben az egyre hatékonyabban működő repülőgépek is fontos szerepet játszanak.

Váradi József felidézte, hogy a Wizz Air eddig 380 gépet rendelt az Airbustól. Az első üzletet 2004-ben kötötték 12 gépre, legutóbb pedig 146 gép vételéről állapodtak meg.

Kam Jandu, a Budapest Airport kereskedelmi igazgatója a Budapesten tartott rendezvényen kiemelte, hogy míg 2006-ban egy Boeing 767-es szélestörzsű gép 180 üléssel repült, most az A321neo 239 ülőhelyet kínál, ami 63 százalékos növekedés. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 2006 óta a forgalom növekedése mellett is csökkent a fel- és leszállások száma. Megjegyezte, hogy egy A321-es gép zajszennyezése a repülőtéren és környékén akkora, mint nyolc A321neo-é együtt.

Kis lépéssel csökken a terhelés

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az eseményen azt mondta, a ferihegyi repülőtér a térség leggyorsabban fejlődő repülőtere, azonban a több repülőgép fokozódó környezeti terheléssel, több levegő- és zajszennyezéssel is jár.

Idézte az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) kimutatását is, amely szerint a technológiai fejlesztések ellenére is öt év alatt 10 százalék feletti mértékben nőtt a repülés miatti károsanyag-kibocsátás Európában.

Hozzátette: a légiközlekedési ágazat cégeinek a szolgáltatási kínálat bővítése, színvonalának folyamatos emelése mellett a környezeti terhelés visszaszorításában legalább ugyanennyire fontos feladataik vannak. Ebben lépett előre a Wizz Air azzal, hogy az eddigi leginkább környezetbarát gépet vásárolta meg.

A Wizz Air új repülőgépein az A321-esekhez képest kilenccel több, összesen 239 ülőhely található, hatótávolságuk 6500 kilométer. A Wizz Air jelenleg 26 bázist üzemeltet Európa 14 országában, csak ebben az évben 71 új útvonalat jelentettek be és 15 új gép érkezik a flottába. Magyarországon tavaly 5,2 millió utast szállított a légitársaság, ezzel piacvezető volt a saját szegmensében.