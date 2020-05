Új különadó: a patikák megmenekülhetnek

A kormány által a válságra hivatkozva bevezetett, de azután környezetvédelmi okokból megmaradó kiskereskedelmi különadó esetében kész egy ponton engedni. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökével, Hankó Zoltánnal egyeztetett arról, hogy a gyógyszertárak kikerülhetnek az új teher hatálya alól.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt javasolja a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportnak, hogy a gyógyszertárak esetében tekintsenek el a különadó megfizetésétől - válaszolta a Világgazdaság szerint levelében Horváth Ildikó, a tárca egészségügyért felelős államtitkára a Magyar Gyógyszerészi Kamarának (MGYK).

A kiskereskedelmi különadó a veszélyhelyzet alatt jelentette be a kormány, amelynek lényege, hogy az előző évi árbevétel alapján sávosan rónának ki terhet a boltláncokra és kisebb üzletekre is, az eredeti törvénytervezetbe pedig a patikák is beletartoztak. Az adóalap minimuma 500 millió forint, efelett sávosan 30 milliárd forintig 0,1, 30 és 100 milliárd forint között 0,4 százalék az adó, ami leginkább a külföldi hálózatokat érintette volna, mint a Tesco, a Spar, az Aldi, a Lidl vagy az Auchan.

Most Horváth levele szerint mivel a rendelkezés a gyógyszertárakat működtető vállalkozások esetében ellenérzést váltott ki, hiszen a patikák a koronavírus-járvány idején is a lakosság szolgálatában, a betegek érdekében, súlyos többletterheket vállalva végezték munkájukat, készek elengedni az adót. A teher egyébként a patikák felét érintené, emiatt is egyeztetett Hankó Zoltán kamarai elnök és a szakállamtitkár. Még döntés nem született, de a kormány részéről ezek alapján látszik a nyitottság a mentesség megadására.

A gyógyszertárak nagyjából felét érintené a teher, a legjobban a hálózatban működőket sújthatja, ugyanis kapcsolt vállalkozások esetében a cégek nettó árbevételét össze kell adni, és az így számított adómértéket az egyes vállalkozások nettó árbevételének arányában kell megfizetni