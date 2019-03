Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új látványosság nyílik kedden a Városligetben

Kedden nyílik meg a Magyar Mezőgazdasági Múzeum felújított Kincsem - Imperiál: Híres magyar versenylovak című állandó kiállítása, amely átfogóan mutatja be a legkiemelkedőbb magyar versenylovak sikereinek történetét, a galoppversenyzés szabályait és a versenyüzem működésének érdekességeit - adta hírül a múzeum.

A Városligetben, a Vajdahunyadvárban található intézmény közleménye szerint a magyar lovas hagyományok és a magyar lóversenysport tárgyi és szellemi emlékei a nemzeti kulturális örökség részei, ezért megőrzésük és bemutatásuk a múzeum számára kiemelten fontos feladat.

A korábban is látható kiállítás amellett, hogy megújul, a magyar telivértenyésztés büszkeségeihez, Kincsemhez és Imperiálhoz kötődő tárgyi emlékekkel is bővül: a tápiószelei Blaskovich Múzeumból kerül Budapestre Blaskovich Ernő, a tápiószentmártoni ménes alapítójának és Kincsem egykori tulajdonosának néhány személyes tárgya, köztük a versenyló angliai Goodwoodban elnyert serlege, amely Kincsem pályájának csúcsát jelentette. Emellett megtekinthető lesz az egyik legjelentősebb magyar állatfestő, Pálik Béla Kincsemet ábrázoló festménye is.

A tárlaton emellett az érdeklődők játékos formában, interaktív elemek segítségével ismerhetik meg a magyar lóversenysport történetét, valamint a lótartással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat. Megtapinthatják a különféle használati tárgyakat, a kirakók, kérdés-felelet kvízek és feladványok pedig játékos ismeretszerzésre adnak lehetőséget - írta az MTI.

Kincsem sikerei máig felülmúlhatatlanok: az állat élete során 54 versenyen indult, és minden alkalommal győzött, Imperiál pedig a második világháború utáni magyar lóversenyzés és telivértenyésztés legeredményesebb lova volt.