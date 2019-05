Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új magyar rekord született

A vártnál jóval magasabb összegért, 110 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria tavaszi aukcióján a 107 év lappangás után előkerült kubista remekmű - Dénes Valéria Bruges-t, a belga kisvárost ábrázoló monumentális festménye. Az árverésen 215 műalkotásra licitálhattak az érdeklődők.

A 38 évesen elhunyt festőnő életművéből alig több, mint egy tucat festményt ismerünk, eddig felbukkant művei 30-50 millió forint között találtak gazdára. A belga Bruges városrészletét ábrázoló monumentális kép kikiáltási ára 36 millió forint volt, amiért drámai licitharc alakult ki. Telefonon és a helyszínen is rengeteg ajánlat érkezett, végül Dénes Valéria életművének legkiemelkedőbb darabja 110 millió forintért kelt el, amivel ő lett az első női festő az alkotásaikkal százmillió forint feletti leütési árat elért magyar festők csoportjában - adta hírül a galéria.

Az aukció második legmagasabb áron megvásárolt műalkotása Vaszary János Virágcsendélete lett. Az 1930-as években készült, virtuóz színpalettát felvonultató festményért 70 millió forintot fizettek. Alig maradt el tőle Kádár Béla Nő macskával című festménye, amely 65 millió forintért cserélt gazdát. Az 1920-as évek berlini forgatagában készült, a Bauhaus és a konstruktivizmus jegyeit hordozó grandiózus olajkép közel 100 év után került Magyarországra. Scheiber Hugó szintén Berlinben festette a nagyvárosok dinamizmusát bemutató sorozatának kiemelkedő darabját, a Stadion című olajképet, amely 28 millió forintért kelt el. Gulácsy Lajos Várakozás című grandiózus festménye a művész korai korszakának fontos darabja. A műalkotást 20 millió forintért vásárolták meg. Az első világháború krónikásának, Mednyánszky Lászlónak Alkonyat című alkotását 12 millió, a Nyolcak tagjának, Márffy Ödön Vörös ruhás nő c. festményét 9,5 millió, Perlrott Csaba Vilmos Párizsi csendélet c. alkotását 9 millió forintért vásárolták meg.

A galéria aukcióinak rendszeres tételei a Zsolnay-kerámiák. Egy Apáti Abt Sándor tervei alapján készült vázánál 4,6 millió, míg egy Mack Lajos formaterve alapján készült, viharban álló női alakkal díszített vázánál 3,8 millió forintnál koppant a kalapács. Telefonos licitharc bontakozott ki egy sárkányos tálért, ami végül a kikiáltási ár négyszereséért, 4 millió forintért kelt el.

Vedres Márk Emberpár című patinázott bronz szobra 1,4 millió forintos kikiáltási árról indulva végül 4,2 millió forintért cserélt gazdát.

A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan az elmúlt években egyre kiemelkedőbb figyelem övezi a kortárs alkotásokat is. A tavaszi árverésen 50 tétel szerepelt, melyek közül többnél is komoly telefonos licitharc bontakozott ki. Az Iparterv-csoport tagjainak művei kiemelkedően szerepeltek az aukción: Nádler István Háromszög A/2 című festménye 7,5 millió, Jovánovics György gipsz reliefje 6,5 millió, Keserü Ilona Madzagírás című alkotása 6 millió, Bak Imre Clean, Pure c. alkotása 2,6 millió forintért talált gazdára.

A tételek összleütési értéke csaknem 635 millió forint lett.