Új magyar sikercég született

A Vasútvill Kft. három év alatt 6,6 milliárdos nyereséget ért el, amiből eddig 4,4 milliárdos osztalék kifizetéséről döntöttek a tulajdonosok - írja a 24.hu.

Homlok Zsolt 2017-ben vette feleségül Mészáros Ágnest, Mészáros Lőrinc egyik lányát. Ekkor indult a Vasútvillamosító Kft. nagy menetelése is, amelyben Homlok 2017 végén jelent meg közvetve egy Csehországban bejegyzett cég, a Rafinanz Promotion s.r.o.-n keresztül - írja a 24.hu cikkében. (A Vasútvill 2016-ot még 670 milliós veszteséggel zárta.)

A vasúti felsővezeték-építő Vasútvill az elmúlt három év alatt 6,6 milliárd forint nyereséget ért el, amiből eddig 4,4 milliárd forint osztalékkivételről döntöttek. A cégpapírokban tavaly június óta a Rafinanz vezérigazgatójaként szerepel Homlok Zsolt, a cseh cég 100 százalékos tulajdonosaként pedig már a svájci Rafinanz AG van feltüntetve. Az anyavállalatról több nem derül ki, minthogy a nyugati világ egyik adóparadicsomában, Zugban van a székhelye, az igazgatóság tagja pedig Csík Bálint - olvasható a cikkben.

A Homlok házaspár cége, a Homlok Építő Zrt. is jól teljesített tavaly, az eredményből az előző évhez hasonlóan most is 250 millió forint osztalékkifizetésről döntöttek.